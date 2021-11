OLE POSLE OTKAZA: Počastvovan sam prilikom u Mančester junajtedu

Dosadašnji trener Mančester junajteda Ole Gunar Solšer rekao je danas da je počastvovan što je imao priliku da predvodi taj fudbalski klub.Solšer je otpušten jutros, nakon što je Junajted u subotu izgubio od Votforda 1:4 u Premijer ligi.

Ekipu će privremeno predvoditi Solšerov pomoćnik Majkl Kerik, a klub će uskoro imenovati trenera koji bi do kraja sezone predvodio ekipu.

"To nije za svakoga, a ja sam dobio priliku. Toliko sam počastvovan i privilegovan što mi je ukazano poverenje da povedem klub napred. Zaista se nadam da sam ga ostavio u boljem stanju nego kada sam došao. Uprava i vlasnici su me podržali tako što su doveli dobre ljude, dobre igrače i mislim, znam, da ostavljam klub sa boljom ekipom", rekao je Solšer za klupski sajt.

foto: Profimedia

Solšer je došao na Old Traford 2018. godine, a u julu je potpisao novi trogodišnji ugovor. Ekipu ostavlja posle pet poraza u poslednjih sedam utakmica u Premijer ligi, posle kojih Junajted zaostaje 12 bodova za vodećim Čelsijem.

Junajted je prošlu sezonu završio kao vicešampion iza gradskog rivala Sitija, a u finalu Lige Evropa izgubio je posle jedanaesteraca od Viljareala.

"Želeo sam da napravimo sledeći korak kako bismo se borili za titulu, da osvajamo trofeje, ali nažalost nisam mogao da ostvarim potrebne rezultate i vreme je da odem. Drugo mesto prošle sezone ispred, bez sumnje, jedne od najboljih ekipa Evrope (Liverpul) i mislim da je to sjajno dostignuće", naveo je Solšer.

foto: Profimedia

"I bilo smo tako blizu u Evropi. Ponekad je to tanka linija, jedan penal", dodao je nekadašnji fudbaler Junajteda.

Britanski mediji spekulišu da je glavni kandidat za novog trenera Maurisio Poketino iz Pari Sen Žermena. Takodje, uprava je zainteresovana i za trenera Ajaksa Erika ten Haga.

Obojica imaju ugovore sa svojim klubovima do 2023. godine.

"Želim mu da bude uspešan. Nadam se da sam postavio temelje za to, pošto znam da sam dobar u tome što radim. Ne želim da pričam unapred, ali u dva navrata u Moldeu, titula je osvojena godinu dana kasnije, pa ko god da preuzme ekipu, to su očekivanja. Znam da je osnova tu, znam da su spremni i siguran sam da će to uraditi", naveo je Solšer.

Kurir sport