DAMA SAM I KAD ME VREĐA 30.000 NAVIJAČA! Sneža Borjan o pogrdnom skandiranju: Žene fudbalera Zvezde PLAČU NA DERBIJU zbog mene

Snežana Borjan je majka petogodišnjeg dečaka i uspešna poslovna žena, ali činjenica da je supruga golmana Crvene zvezde dovoljan je razlog da joj sa tribine navijači i mrzitelji pogrdno skandiraju!

"Ja sam dama i gospođa i kad me vređa 30.000 ljudi i skandira moje ime. To je baš stresan momenat za ženu. Gledala sam žene fudbalera Crvene zvezde koje su plakale zbog mene na derbijima. Ja to stoički podnesem i nasmejem se tako da sam dama u navijanju. Nema kod mene previše reči i skakanja", rekla je Snežana u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dodaje da na vređanje sa tribina uspeva da ostane imuna jer je svesna sebe, svoje porodice i ciljeva. Nekadašnja funkcionerka Partizana objasnila je i kako je postala omražena kod navijača.

foto: Kurir TV

"Iako sam bila direktorka marketinga u Partizanu, lično sam bila karika i borila se da Milan dođe u Zvezdu. To svi znaju. Nisam zaslužna da me neko vređa, kao bilo koju majku i suprugu. Drugo je skandiranje Borjanu, to je drugo", navodi supruga golmana kanadske reprezentacije.

Snežana kaže da se prvi put u istoriji svetskog sporta dešava da se više skandira ženi fudbalera nego samom fudbaleru.

"Sad ima i tog plaćanog navijanja na utakmicama. Niko se u istoriji sporta nije toliko vređao kao što su mene i niko ništa ne preduzima, a videli smo kada se vređa neki političar ili sportsta, to odmah prestane", dodala je Snežana koja nije želela da otkriva druge razloge za neadekvatne povike osim nečije isfrustriranosti i nemoći.

foto: Kurir TV

Naglasila da je Milan Borjan napravio izvanredan uspeh u Crvenoj zvezdi u Ligi šampiona i Ligi Evrope.

"Nekome smeta, njegova najslabija karika je njegova emocija, a to sam ja. Ali ne mogu da me iznerviraju, zato što su nebitni", poručila je svim neprijateljima supruga fudbalera.

(Kurir.rs)

