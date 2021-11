DA POBEDIMO ZA NAVIJAČE! Dragović: Naučićemo iz grešaka, Degenek je dobio crveni karton zbog mene!

Fudbaler Crvene zvezde Aleksandar Dragović rekao je danas u Beogradu da će njegova ekipa predstojeći meč protiv Ludogoreca igrati za navijače i dodao da će dati sve od sebe da upišu pobedu.

"Koncentrisani smo na meč sa Ludogorecom i želimo da pobedimo. Prvu meč loptu koju smo imali nismo uspeli da iskoristimo, ali daćemo sve od sebe da trijumfujemo sutra. Nažalost, igramo bez navijača, i to nam daje dodatni motiv da pobedimo za njih", rekao je Dragović na konferenciji za novinare na stadionu "Rajko Mitić".

Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju sutra ekipu Ludogoreca, u utakmici petog kola grupne faze Lige Evropa.

Crveno-beli su trenutno drugi na tabeli Grupe F sa sedam bodova, dva manje od Brage, a dva više od Mitjilanda, dok je Ludogorec poslednji sa jednim osvojenim bodom.

"Sutra ćemo izaći na teren i pokušati da pobedimo za naše navijače, ali moramo i pokazati respekt prema protivniku. Moramo da odigramo dobro i da se pokažemo u pravom svetlu, da se ne bi dešavale greške kao one u prvih 20 minuta u Lučanima", rekao je Dragović.

On je naveo da su greške sastavni deo fudbala, kao što je i on napravio grešku protiv Mitjilanda.

"Nisam čuvao leđa Degeneku, pa je on dobio crveni karton. To su greške iz kojih moram da naučim, da se to u budućnosti ne dešava. Kao što je trener rekao, u Lučanima smo 70 minuta igrali odličan fudbal, ali smo prvih 20 prespavali. Ostaje nam da naučimo da svih 90 minuta odigramo podjednako dobro i siguran sam da će protivnicima biti teško da nam postignu gol", istakao je Dragović.

Utakmica Crvena zvezda - Ludogorec igra se sutra od 18.45 na stadionu "Rajko Mitić".

Beta