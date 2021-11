PORTUGALCI NE VERUJU ŠTA IM SE DEŠAVA! Nakon ŠAMARA od Srbije moraju na prvaka Evrope: Selektor ubeđen u Mundijal!

Portugalci će se u potencijalnom finalu sastati sa prvakom Evrope Italijom, naravnom ako i jedni i drugi budu uspešni u polufinalu.

Prethodno će morati da eliminiše nezgodne Turke, dok će Azuri imati nešto lakši zadatak protiv Severne Makedonije.

Tako je nako šoka protiv Srbije Portugalce zadesio novi.

Santoš je ipak optimista.

"Pre svega moramo da se fokusiramo da eliminišemo Tursku. To je važna utakmica za plasman u finale i moramo je pobediti. Ima pozitivnih aspekta žreba, a to je mogućnost igranja kod kuće, ali za to je potrebno da pobedimo Tursku", rekao je Santoš i dodao da je važno izboriti podršku domaće publike i izbeći daleka putovanja.

Sasv fokus usmeren je ka baražu

"Turska ima dobre igrače. Ponekad kao tim funkcionišu dobro, ponekad ne. To je tim koji uvek nadilazi poteškoće. Ubeđen sam da ćemo biti na Mundijalu", zaključio je Santoš.

Kurir sport