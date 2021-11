Popularni jutjuber koji ima kanal po imenu "The Vonton Don" predstavio je nedavno svoj doživljaj derbija koji je završen podelom bodova 1:1.

- Pre nego što me bilo koji navijač Crvene zvezde udari, dozvolite mi da kažem da sam navijao samo protiv vas, jer me je navijač Partizana doveo u utakmicu i ja sam se kladio na njih 100 dolara za pobedu. Nemam stvarnog psa u ovoj borbi - napisao je on.

Kurir sport