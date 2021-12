DARKO PUŠKARIĆ: Svaka čast Kolubari, ali mi moramo da idemo na pobedu!

Čukarički je protiv Metalca prekinuo seriju od četiri utakmice bez pobede. Bili su Brđani ubedljivi na gostovanju (3:0), pa su posle trijumfa u Bačkoj Topoli, Kruševcu i Kragujevcu, i iz Gornjeg Milanovca doneli sva tri boda.

- Ne biramo rivale, uvek je pravo vreme za pobedu. Ali, zaista je taj trijumf protiv Metalca bio značajan, zbog samopouzdanja, rezultata, načina igre, bodovno... Ne verujem da je puka slučajnost što ove sezone igramo dobro u gostima, ekipa vrlo dobro zna koliko može. Malo se mučimo na Banovom brdu, što se nije dešavalo prethodnih sezona, ali bih to pripisao prevelikoj želji. Imamo malo problema ukoliko ne krene sve onako kako smo zamislili. Ima i dosta objektivnih razloga, česte su prinunde izmene, nismo imali sreće sa povredama, rotacije su bile neminovne. Maltene, na svim pozicijama u timu su nam tokom sezone nedostajali pojedini igrači – kazao je najiskusniji u belo-crnom timu Darko Puškarić.

Ipak, Čukarički već dugo drži treću poziciju, na kojoj želi i da osatne po završetku sezone.

- To je jedna od pozitivnih stvari, ali nama je definitivno potreban kontinuitet u pobeđivanju. Čak i onda kad igra nije blistava. Još uvek nam nedostaje mirnoća, ali je i taj segment bio na našoj strani u Milanovcu. To je put kojim bi trebalo da idemo, bili smo pribrani, koncentrisani i maksimalno motivisani. Znalo se u svakom trenutku ko šta radi i to je donelo rezultat.

Pred duel 19. kola (ponedeljak, 16 časova) Puškarić se najpre prisetio prethodog susreta protiv Kolubare, koja je u Lazarevcu slavila sa 3:1. Ekipa Dejana Đurđevića je jedina u Super ligi nanela poraz Čukaričkom, uz večite rivale Crvenu zvezdu i Partizan.

- Bio sam van takmičarske konkurencije tada, ali se vrlo dobro sećam tog meča, gledao sam ga sa tribina stadiona u Lazarevcu. Utakmica je došla je nezgodnom momentu, između dva evropska meča protiv Hamarbija. Uz to, znamo da je Čukarički veliki motiv i izazov za sve rivale. Dešavalo se i mnogo većim i iskusnijim ekipama, ali svakako da način na koji smo izgubili utakmicu nije bio lep – slikovito je objasnio Puškarić.

U međuvremenu Lazarevčani su posle te, istorijske prve pobede u Super ligi upravo nad Čukaričkim, odigrali još nekoliko zapaženih mečeva.

- Kolubara se dosta podigla, i rezultatski i kvalitetom igre. Poznavajući dosta njihovih igrača, koji imaju određeno iskustvo i kvalitet, to me ne čudi. Svaka im čast na dosadašnjim rezultatima, ali mi prosto moramo da idemo na tri boda. Uz maksimalnu dozu opreza, da ne ponavljamo greške koje su nam se dešavale u nekim prethodnim susretima. Iskusniji smo za određeni period, naučili smo dosta, optimista sam pred naredni meč.

Do kraja kalendarske godine, Čukarički će ugostiti pored Kolubare još jedan tim sa začelja tabele kragujevački Radnički, dok će u goste niškom Radničkom. Da li je to prilika da se tim bodovno dodatno “odlepi”?

- Ne bih situaciju gledao iz tog ugla. Imali smo mi na papiru dobar raspored i uslovno rečeno lakše protivnike u prethodnom periodu, pa nam se to obilo o glavu. Pokazalo se u dosadašnjem toku prvenstva da nema lakih rivala. Unapred upisivati bodove može da bude samo kontraproduktivno. Nama svako naredno kolo treba da bude kao da igramo finale.

Puškarić je posle loma noge u duelu protiv OFK Bačke 27. februara dugo pauzirao. Ali, najstariji igrač u redovima Brđana se vratio na teren.

- Osećam se odlično, prebrodio sam izuzetno težak period. Dobio sam priliku da fudbalski oživim, sav uloženi trud i napor se isplatio. I dalje sam potpuno funkcionalan i spreman, odigrao sam nekoliko mečeva po 90 minuta.

Priznao je Puškarić da mu nije bilo svejedno kad se povredio, pa ni u danima posle tog meča u Bačkoj Palanci.

- Naravno, sa čime god da se čovek po prvi put susreće, nije prijatno, postoji bojazan i doza skepse. Ni ja nisam bio izuzetak, svašta mi je prolazilo kroz glavu. Ali, kako je vreme odmicalo, jasno mi je bilo da će sve biti kako treba. Ujedno, rastao je optimizam, volja i želja su bili na visokom nivou, sa još većim entuzijazmom sam se posvetio obavezama. Srećan sam što sam se na teren vratio na ovaj način.

Čukarički je novi stručni štab dobio polovinom avgusta, a Puškarič smatra da je i njima potrebno vreme da prenesu zamisli na ekipu.

- Ubeđen sam da će sve biti još mnogo bolje. Opet, ne smemo da budemo nezadovoljni ni dosadašnjim tokom sezone, već sam kazao da imamo sve u svojim rukama. Naravno, potrebno je da prođemo zajedničke pripreme, pa da podvlačimo crtu, a rezultati su jedino merilo uspeha. Biće sve u najboljem redu, samo da završimo kalendarsku godinu kako treba. Sa ovakvim radomi pristupom na treninzima, sa ovim stručnim štabom u Kojima su vrhunska fudbalska imena, sa bogatim karijerama, izgledaće to vremenom sve još mnogo bolje. I dalje držimo sve u svojim rukama, treći smo na tabeli, ali naravno da ima dosta prostora za napredak.

Trka za evropske pozicije odavno nije bila tako zanimljiva kao što je to slučaj ove sezone.

- Svi su blizu, Vojvodina se primakla, tu su Napredak, Radnički Niš, TSC ne smemo nijednog trenutka da otpišemo, Spartak takođe. Svi ovi klubovi će se boriti za pozicije u Evropi i tako treba da bude. Biće zanimljivije nego prethodnih godina, takav je trend, ako se on nastavi ni ljubitelji fudbala u našoj zemlji neće biti nezadovoljni. Svima nama je cilj da se poboljša kvalitet, da svaka ekipa ima dovoljno motiva da se za nešto bori.

Na kraju, Puškarić je pričao i o rak-rani srpskog fudbala, infrastrukturi, uz naglasak na prelepi stadion TSC-a u Bačkoj Topoli.

- To je stadion koji ostavlja bez teksta bilo koga, pa makar on ne bio iz fudbalskog sveta. Znamo kakva je infrastruktura u Srbiji, a verujte ni najveći svetski klubovi ne bi se postideli da igraju u Bačkoj Topoli. To je put kojim bi svi trebalo da idu, kad bi bilo više takvih stadiona, gde bi nam bio kraj – upitao se Puškarić.

Kurir sport