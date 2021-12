SEĆANJE NA TITULU IZ 2005. GODINE Ćavi Alonso: Ponosan sam što sam usrećio navijače Liverpula!

"Najbolja stvar osim sreće zbog usepha je saznanje koliko si ljudi usrećio. Koliko sam usrećio navijače Liverpula. I to je ono što ostaje u sećanju i što nas čini ponosnim. Mislim da je nakon toliko godina to najbolja stvar. To je ono zbog čega igramo. Bez navijača fudbal je ništa", rekao je Alonso, prenela je Uefa.

foto: Profimedia

Liverpul je do titule u sezoni 2004/05. došao pobedom u finalu nad Milanom, posle boljeg izvodjenja jedanaesteraca.

Italijanski tim je na poluvremenu vodio sa 3:0, da bi Liverpul u nastavku uspeo da dođe do izjednačenja, a zatim i do potpunog preokreta.

Alonso je na tom meču u Istanbulu postigao izjednačujući gol (3:3), u 60. minutu.

Bivši španski fudbaler rekao je da je ekipa jako želela osvajanje Lige šampiona, prve nakon 1984. godine.

"Za nas je to bilo prvo finale Lige šampiona. Bili smo prilično nervozni. Znali smo koliku odgovornost imamo", dodao je Alonso.

On je istakao da je na poluvremenu te utakmice bio veoma razočaran svojom igrom, a da su neki igrači mislili da više nema šanse za preokret.

"A trener Rafa (Benites) umesto da nam održi emotivan govor, poput morate ovo da promenite, pričao je o taktici, o tome šta je bilo loše i šta moramo da promenimo", dodao je on.

Vezni fudbaler je za Liverpul nastupao od 2004. do 2009. godine, a zatim je igrao za Real Madrid (2009-2014.) i za minhenski Bajern, gde je 2017. godine završio karijeru.

(Kurir sport/Beta)