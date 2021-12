BRĐANI NA PRAVOM PUTU! Saša Ilić: Meč protiv Kolubare putokaz kako bi trebalo da izgledamo

"Meč protiv Kolubare je putokaz kako Čukarički treba da izgleda. Momci imaju potencijal i kvalitet za tako nešto", rekao je Ilić, preneo je klupski sajt.

"Želim da u svakoj utakmici izgledamo ovako, bez obzira da li je rezultat dobar ili to nije slučaj. Podsetiću vas da je, po mom mišljenju, naša najbolja utakmica bila protiv Vojvodine, a završena je nerešeno (1:1). Znao sam da ćemo, ukoliko igramo konstantno na tom nivou, doći do rezultata. Ipak, počeli smo posle tog duela da osciliramo, nismo bili na željenom nivou", dodao je on.

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su u ponedeljak na svom terenu ekipu Kolubare sa 5:0, u meču 19. kola Super lige Srbije.

Ilić je ocenio da je njegova ekipa dobro ušla u utakmicu, i da nisu dozvolili Kolubari da pojedinačnim rešenjima napravi neki problem.

"Oni mogu jednim potezom da reše utakmicu, kad im se da prostora. Imali smo sreće da iz dve oduzete lopte postignemo prva dva gola. Prvi, posle fenomenalne reakcije Djoleta Jovanovića, koji to lagano rešava", rekao je on.

Trener Čukaričkog i bivši kapiten Partizana istakao je da ekipa do pauze ima još dve vrlo važne utakmice.

"Ukoliko ponovimo ovakav pristup možemo da uzmemo dosta bodova", dodao je on.

Čukarički trenutno zauzima treće mesto na tabeli Super lige Srbije sa 34 boda.

U naredna dva kola Čukarički prvo gostuje Radničkom u Nišu, a zatim dočekuju ekipu Radničkog iz Kragujevca.

foto: Starsport

Ilić je rekao da će tim ići na dve pobede, ali da neće biti lako to ostvariti, pogotovo u Nišu.

"To je iskusna ekipa koja u poslednje vreme, predvodjena sjajnim strategom Batakom (Radoslav), beleži odlične rezultate. Ipak, potenciram kod mojih igrača da u svaki meč, bilo ko da je rival, makar to bili Crvena zvezda ili Partizan, ulazimo da se nadigravamo i da idemo da ih pobedimo", rekao je Ilić.

Trener kluba sa Banovog brda istakao je da u Super ligi izuzev Partizana i Zvezde nema velike razlike medju klubovima, što se vidi po rezultatima.

"Zbog toga u svaku utakmicu morate da udjete maksimalno motivisano i bez pristupa 'lako ćemo'. Gubili smo bodove od Novog Pazara, Radnika kod kuće, pod znacima navoda ekipa koje su u donjem dnu tabele. Čukarički ima potencijal da igra na ovaj način, bez obzira na rezultat", dodao je on.

U prvi tim se posle povrede vratio napadač Djordje Jovanović, koji je ujedno i najbolji strelac ekipe sa devet golova.

"Dosta dugo ga poznajem, igrao sam sa njim. On je jedan od najtalentovanijih napadača u našoj ligi, po mom mišljenju i najkvalitetniji. Videlo se to u utakmicama u kojima je on igrao. Imali smo peh kad je polomio rebro, potom je preležao korona virus. On nije bio ni u ovom meču maksimalno spreman, ali njegov kvalitet, ponavljam, nije sporan", rekao je on.

Ilić je ocenio da najmanje voli da menja štoperski tandem, ali i da na toj poziciji ima dosta igrača sa odličnim potencijalom.

"To su sve razlozi zbog čega menjam štopere u odredjenim utakmicama. U dobrom smeru idemo, nismo primili pogodak u poslednja dva meča, to je dobra stvar", zaključio je Ilić.

Čukarički naredni meč u Super ligi Srbije igra na gostovanju protiv Radničkog iz Niša.

Beta