DEJAN STANKOVIĆ PRED BRAGU CITIRAO MURINJA: Crveno-beli sa posebnom taktikom ulaze u meč

Šef struke Crvene zvezde Dejan Stanković uoči odlučujuće utakmice protiv Brage rekao je da sprema utakmicu na način da njegov tim od starta nametne svoj ritam.

- Moglo bi se reći da je ovo jedan diplomski rad posle dve godine. Pokušavam momcima da predočim da jednom utakmicom imamo šansu da uđemo u osminu finala Lige Evrope. Ne želim da budemo podređeni od starta, tako spremamo utakmicu. Kad bude trebalo da trpimo, da to radimo zajedno. Da znamo kako da odgovorimo na njihovu ofanzivu, ali i da imamo hrabrost više sa loptom, nego bez nje. Čeka nas lepa i jedna od najvažnijih utakmica ove generacije. Bez straha će biti garantujem. Kad dođu ovakve utakmice, momci su svega svesni. Za 29 dana odigrali smo devet utakmica, a to nije normalno. Ne spremam govore, ono što mi naleti kroz emociju, to i kažem. Nekad je dovoljan i pogled da se kapiramo. Tačno znam koliko ko može, nekad mora i više od 100 odsto. E, sutradan je dan za više, za kilometar više, za gol više... To nam treba. Za ovakvu šansu se radi godinama. Možda će ih biti u budućnosti. Što bi rekao Žoze Murinjo, finala su da pobediš, a ne samo da ih igraš - rekao je Stanković.

Trener Zvezde je detaljnije govorio o samoj utakmici.

- Treba da budemo strpljivi kada je posed lopte u pitanju. Moramo da budemo organizovano, da im odgovorimo. Oni imaju kvaliteta u svim linijama, napadaju prsotor i tehnički su perfektni. Takvi su bili i u Beogradu, pa smo ih pobedili. Ako treba branićemo se, ali želim da budemo i napadački odlični. Braga je bolja nego u septembru, totalno druga ekipa, tako da će nam posao biti znatno teži. Šta god da se desi mi smo pobednici, ali ovakvu šansu ne smemo da propustimo jer znamo šta nam donosi - rekao je Dejan Stanković.

U Portugalu neće igrati Sanogo, Nikolić i Falko.

- Sanogo! Sve smo pokušali, ali ne ide. Nije zalečio povredu i neće biti sa nama. Veliki hendikep za nas, svi znamo koliko nam donosi. Kad god pohvata sve po sredini mi smo napred bili opasni. Vratili smo Petrovića, biće on adekvatna zamena za Sanoga. Nikolić i Filipo Falko neće putovati u Portugal, prvi se vratio, drugi ima povredu. Možda bi Falko trebalo da povede više računa o sebi, jer nam je potreban svaki momak. Ali, to je do njega, do karaktera. Neko to ima, neko nema, i neće nikada imati. Katai je ovde igrao sa temperaturom... Meni više znači čovek na terenu, nego igrač. Kad rizikuje sebe radi grupe. To je za poštovanje - poručio je Stanković.

Utakmica između Brage i Crvene zvezde igra se u četvrtak od 21 čas. Zvezda je trenutno vodeća u grupi F sa 10 bodova, Braga ima bod manje, a treći je Mitjiland sa osam bodova. Ludogorec je na poslednjem mestu sa jednim bodom.

Kurir sport