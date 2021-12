STOŠIĆ OTKRIVA RECEPT USPEHA IZ TOKIJA: Bili smo ekipa, gledali sebe, a drugi u nas, zato je ZVEZDA POSTALA PRVAK SVETA! VIDEO

Crvena zvezda je pre tačno 30 godina pobedila Kolo Kolo rezultatom 3:0 i postala prvak sveta!

Najlepša sećanja vežu sve zvezdašeza tu utakmicu, a čuvenog duela sa čileanskim prvakom prisetio se i Vlada Stošić.

- Prošlo je 30 godina od tog dana kad smo postali svetski šampioni, ali to je nešto što se pamti do kraja života i nikad ne zaboravlja. Sećanja uvek naviru, ali pojačana su svakog 8. decembra. Mi smo otišli rasterećeni da odigramo tu utakmicu. Prvih pet, šest dana nismo imali ni gde da treniramo, već smo radili vežbe u parku pored hotela, s obzirom na to da nam je put do stadiona bio dugačak. Ideja Vladice Popovića bila je da treniramo u parku, odrađujemo razgibavanja i promene ritma kako bi bili spremni za meč. U utakmicu smo ušli ozbiljno, svesni da smo dobra ekipa, a na kraju i potvrdili superiornost time što smo u drugom poluvremenu bez Savićevića uspeli da pobedimo Kolo Kolo i to ubedljivo 3:0 - počeo je Stošić.

Dobra atmosfera tih godina u klubu se nije dovodila u pitanje.

- Bili smo ekipa drugara koja je uvek na terenu davala maksimum i ozbiljno shvatala svaku utakmicu. Toliko smo bili kvalitetni da protivnici nekad nisu mogli da pretpostave odakle dolazi opasnost. Imali smo mnogo pokretljivih igrača i mislim da je to ono što nas je najviše krasilo - nismo igrali u mestu i stalno smo tražili prostor. Time smo konstantno provocirali protivnika da ne znaju gde ćemo. Kolo Kolo je nas bolje poznavao nego mi njih, ali nije to ništa neobično, jer je Zvezda tih godina gledala samo sebe i nije se obraćala prevelika pažnja na protivnika. Verovali smo u naš kvalitet i pobeđivali.

O tome koliko su se obaveze tada shvatale ozbiljno i koliko se predano radilo, govori informacija da su creno-beli čak sedam dana ranije otišli u Tokio kako bi se što bolje spremili za utakmicu.

- Karantin od sedam dana je bio veoma važan za nas. Ideja Vladice Popovića i stručnog štaba je bila da odemo tamo, upoznamo se sa atmosferom u Tokiju i prilagodimo uslovima. Naravno, da u isto vreme budemo što spremniji za utakmicu. Postojao je problem oko transporta od hotela do stadiona, ali smo uspeli da se snađemo. Uvek smo imali duži karantin u odnosu na to kako stvari funkcionišu danas, redovno smo se tako spremali, pogotovo za velike utakmice.

Prati Stošić Zvezdu pomno i veruje u Dejana Stankovića i njegove izabranike.

- Od dana kada je Dejan Stanković postao trener Crvene zvezde, igra se lepršav i direktan fudbal. Imao sam priliku da razgovaram sa Dejanom o tome i ono što je očigledno je da Zvezda za veoma kratko vreme uspe da dođe od svog do protivničkog gola. To krasi ekipe koje imaju kvalitet i zamisao u igri. Zvezda to odlično radi, o čemu govori stil igre, kao i rezultati. Sutra nas čeka meč protiv Brage, nadam se da ćemo još jednom dokazati da smo ekipa koja zaslužuje da bude u Evropi. Biću uz Zvezdu putem TV ekrana - zaključio je Stošić.

