LEGENDARNI MILOJE NEMA DILEMU: Uspesi današnje ZVEZDE jednaki su sa osvajanjem TITULE PRVAKA SVETA pre 30 godina!

Naviru pozitivna sećanja svim akterima čuvene utakmice u kojoj je Crvena zvezda pobedila Kolo Kolo rezultatom 3:0 i postala svetski prvak, a isto važi i za tadašnju „jedinicu“ Zvonka Milojevića.

- Otišli smo u Tokio sa željom da pišemo istoriju, osvojimo trofej i uradimo nešto što niko nije uradio na prostorima bivše Jugoslavije. Imali smo ogromnu želju da to postignemo i svaka priprema bila je usmerena ka tome. Specifičan momenat bio je na poluvremenu kada smo ostali sa igračem manje, a onda je Vladica Popović ušao u svlačionicu i rekao: „Momci, jednom se igra za prvaka sveta i više nikad. Zaboravite da imamo igrača manje, izađite i pokažite da možete da pobedite“. Poslušali smo ga i postali prvaci sveta - rekao je Milojević.

Za legendarnog Zvezdinog golmana je to praktično bio početak karijere.

- Ako ti se ikad dogodi da budeš prvak sveta, uglavnom je to na kraju karijere, a kod mene je bila specifična situacija. U mom slučaju, to je praktično bilo na samom startu karijeru, tek kada sam počeo da branim za prvi tim Zvezde. Hteo sam da to ponovim u jednom delu karijere, ali nisam uspeo, međutim, pamtiću večno sve godine u Crvenoj zvezdi.

Veruje Milojević u Crvenu zvezdu i svog kuma.

- Dejan Stanković je moj kum i mi svi dobro znamo da Zvezda bez Evrope nije Zvezda. Zvezda je toliko velika i jaka da su uspesi u Evropi sastavni deo našeg kluba. Ipak, u ovom momentu, ovo što pravi Crvena zvezda je u rangu sa onim kada smo mi postali prvaci sveta. Što se tiče utakmice sa Bragom, bilo bi dobro da grupnu fazu završimo sa prvog mesta, ali cilj je da ostanemo u Ligi Evrope - zaključio je Milojević.

