ŠOK! POLICIJA UHAPSILA BIVŠEG IGRAČA ZVEZDE: Bratić za Kurir - Uzeli su mi auto, vređali, psovali, maltretirali! KAO DA SAM KRIMOS

Vidak Bratić, fudbalski trener i bivši igrač, priveden je sinoć od strane pripadnika Interventne brigade Beograd u stanicu "29. novembar". Bratić tvrdi u izjavi za Kurir da ne zna zašto se našao na meti policije.

- Sinoć sam doživeo totalni šok! Interventna me je hapsila kao najvećeg kriminalca u naselju "Veljko Vlahović". Razlog je bio, kako su mi oni rekli, što vozim Audi A 8 i što sam im zbog toga sumnjiv. Izbacili su me iz kola, raširili noge, stavili lisice i oduzeli automobil - priča za Kurir Vidak Bratić i nastavlja:

- Pitao sam ih što su me zaustavili? Nikakav prekršaj nisam napravio. Oni su mi odmah stavili lisice i ubacili u maricu. Kao da sam ubica, ili diler droge, kao da sam u auto imao 20 kilograma heroina... Kažu, sumnjiv im je auto. Ljudi moji, ja sam taj automobil kupio pre 12 godina u Autokomercu, od mojih krvavo zarađenih para. Pa, zar ja da ne vozim svoj auto u mojoj Srbiji? Došao sam pre 20 dana iz Saudijske Arabije. Ne mogu da verujem šta sam doživeo!

Bratiću nije trebalo postavljati pitanja.

- Oduzet mi je auto, bio sam u stanici "29. novembra". Kada je došao moj advokat podneo sam zahtev da mi vrate auto, ali ne vredi. Kažu mi, auto ide na proveru. Nisam dobio ni zapisnik, tužilac nije došao, jer nema prekršaja, bilo čega... Oduzeli su mi auto jer im se hoće i može.

Bratić kaže da će njegova porodica i prijatelji biti šokirani kada za sve saznaju iz medija.

- Nisam još bilo koga zvao. Ni moju majku, ni porodicu... Niko ne može da veruje da se meni ovo desilo. Ja sam sportista, 20 godina sam igrao vrhunski fudbal, sada radim kao trener... Zar ja ovo da doživim? Ovakvo poniženje i maltretiranje. Komšije su gledale kada su me hapsili kao kriminalca. Mene je sada sramota od porodice, devojke, majke... Da ne mogu u svojoj državi da vozim svoj auto...

Vidak Bratić kaže da je zapamtio ime jednog policajca koji se najviše okomio na njega.

- Jedan gospodin policajac me je najviše vređao. To što je on meni govorio... To je strašno... Rekao mi je da mu napušim ku..., da mi sve je.... I to pred dvojicom svojih kolega koji su samo ćutali. Nisu smeli da bilo šta kažu.

Vidak Bratić je ogorčen posle svega što mu se desilo.

- Apelujem da ljudi u Ministarstvu unutrašnjih poslova vode računa o građanima, o nama Srbima, da nas ne maltretiraju, da nas siledžije u uniformama ne presreću. Ne bih voleo ni poželeo da se bilo kome ovo desi, ni najgorem neprijatelju. Ovako nešto nikada u svom životu nisam doživeo. Ne znam zašto se to dogodilo. U šoku sam, rastrojen, ne znam... Nemam objašnjenje - rekao je Vidak Bratić za Kurir.

