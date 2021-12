TADIĆ LJUT NA MITROVIĆA: Jeste on tamo srećan, ali... MORA TO DA TRAŽI OD SEBE!

Tadić i Mitrović fantastično sarađuju u reprezentaciji, prvi je najbolji asistent, a drugi najbolji strelac.

Zlatna lopta za najboljeg fudbalera Srbije u 2020. godini pripala je Tadiću, dok je Mitrović dobio nagradu Zlatni gol.

"Znamo se u dušu. Tačno Aleksandar zna šta će da se desi kad imam loptu, baš kao i ja znam šta će se desiti. Slažemo se na i van terena, mi smo već videli neke situacije koje će se tek desiti. Baš je vidljiva dobra saradnja i na terenu i van terena",

Tadić priznaje da mu "smeta" što je Mitrogol i dalje u Fulamu i da je predlagao čelnicima Ajaksa da ga angažuju

"Predlagao sam. Bio je malo skup. Nadam se da je u budućnosti sve moguće, voleo bih da vidim Mitra u velikom klubu. On to zaslužuje. A ja se često ljutim na njega što igra u Čempionšipu, iako je srećan u Fulamu, ali ljudskim i igračkim kvalitetima zaslužuje veći klub. Mora to da traži od sebe. Da ide u veliki klub i da njemu postiže golove", rekao je Tadić.

Tadić je treći put u karijeri dobio nagradu za najboljeg igrača Srbije, posle 2016. i 2019. godine.

