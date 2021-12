MARKO MILOVANOVIĆ: Ekipa je kao porodica, cilj je titula u Super ligi

"Daju mi savete, podršku kao mladom igraču, ali ja se nekako ne osećam kao da sam mlad, već osećam kao da sam dugo u ekipi. Odlično sam se snašao i gledam na ekipu, kao na porodicu gde pomažemo jedni drugima", rekao je Milovanović agenciji Beta.

Fudbaleri Partizana su prvi deo sezone u Super ligi Srbije završili na prvom mestu sa 59 bodova i imaju pet bodova više od drugoplasirane Crvene zvezde.

Milovanović, koji igra na poziciji napadača, pred sam kraj sezone vezao je tri uzastopne utakmice, na kojima je postizao po gol.

Bio je strelac u pobedi Partizana nad Dubočicom u osmini finala Kupa Srbije (1:0), protiv Novog Pazara (2:0) je na domaćem terenu u Super ligi postigao prvi gol za svoj tim, a bio je i jedini strelac u odlučujućem meču za plasman u nokaut fazu Lige konferencija, protiv Anortozisa (1:1).

"Iskoristio sam priliku, igrao sam i za omladince, postizao sam i tamo golove. Prva utakmica na kojoj sam bio starter, dao sam gol, nastavio sam niz, dao sam bitan gol protiv Anortozisa i planiram da nastavim u tom ritmu", dodao je 18-godišnji igrač.

On je istakao da je za ekipu u nastavku sezone najvažniji put ka tituli, ali i da ostala takmičenja ne bi trebalo zanemariti.

"Najbitniji je put ka tituli, naravno da osvojimo i Kup, da doguramo što dalje i u Ligi konferencija, ako je moguće da i to osvojimo. Ali najbitinija je titula i na to smo maksimalno foksuirani", rekao je on.

Milovanović je rekao da trenutno ne razmišlja o tome da li će i naredne godine biti deo prvog tima.

"Postoje ljudi koji se bave time, ja sam fokusiran maksimalno na teren", zaključio je Milovanović.

Partizan će drugi deo sezone u Super ligi Srbije početi 12. februara na gostovanju Radničkom u Nišu, a zatim 17. februara crno-beli gostuju Sparti iz Praga, u prvom duelu šesnaestine finala Lige konferencija.

