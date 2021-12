DŽEK GRILIŠ SUMIRAO UTISKE PO DOLASKU U MANČESTER SITI: Teže je nego što sam mislio

Fudbaler Mančester sitija Džek Griliš izjavio je danas da je mnogo teže nego što je očekivao prilagoditi se klubu kao što je Siti.

"Dobro radim, ali mogu još mnogo da pružim timu. Mnogo je teže nego što sam očekivao da će biti. Nekim fudbalerima je potrebno po godinu dana da se prilagode, pa možda i ja budem mnogo bolji sledeće sezone", rekao je Griliš u intervjuu za Skaj Sport.

On je ovog leta prešao iz Aston Vile u Siti za rekordnih 100 miliona funti.

Griliš je svestan očekivanja kluba i navijača od njega, sa obzirom na novac koji je izdvojen za njegov dolazak.

"Imati cenu od 100 miliona funti znači da kada prolazite kroz loš period ljudi se zapitaju da li vredite toliko. Gde su golovi, gde su asistencije? Ja to razumem, ali nadam se da ću moći da se odužim klubu i opravdam toliki novac za moj transfer", izjavio je on.

Griliš je nastupao ovog leta za reprezentaciju Engleske koja je stigla do finala Evropskog prvenstva, u kom je poražena od Italije nakon penala.

"Igranje za Englesku bilo nešto neverovatno. Tek sada shvatam koliko je to bilo posebno leto i pored poraza u finalu. Ostaje žal zbog poraza u finalu, ali nam to daje dodatni motiv da na Svetskom prvenstvu pokušamo da stignemo do trofeja. Ne želim da tvrdim da ćemo ga osvojiti, ali ćemo dati sve od sebe i verujem da imamo dobre šanse", izjavio je Griliš.

Na 20 utakmica u svim takmičenjima ove sezone Griliš je za Siti postigao tri gola, uz tri asistencije.

