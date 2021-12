PIKSI NAM JE REKAO - RADITE ŠTA HOĆETE! Dušan Tadić za Kurir o detaljima NAJLUĐE NOĆI U 2021: Na jednu stvar nam je skrenuo pažnju

Godina u kojoj je proglašen za najboljeg igrača u Holandiji i u kojoj je primio Zlatnu loptu Fudbalskog saveza Srbije, a uz to vodio klub do odličnih rezultata u domaćim takmičenjima, kao i u Ligi šampiona, a nacionalni tim do velikog uspeha, pobede u Lisabonu i plasmana na Svetsko prvenstvo, ne može da se okarakteriše bilo kako drugačije - ona je fenomenalna!