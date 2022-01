NEMCI KRADU ENGLEZIMA JOŠ JEDNOG TALENTA: Posle fudbalera Bajerna i mladi igrač Volfsburga postaje "pancer" VIDEO

Engleska i selektor Garet Sautgejt bi mogli imati još jedan slučaj Džamala Musijale u svojim rukama, fudbalera Bajerna koji je odabrao da igra za Nemačku iako je imao pravo nastupa i za Englesku.

Najtiražniji nemački tabloid "Bild" piše kako je vođstvo DFB-a uspostavilo kontakt s talentovanim igračem koji se zove Feliks Nmeča, mladim reprezentativcem Engleske koji je trenutno član Volfsburga, a ponikao je u Mančester sitiju.

Nmeča je rođen u Hamburgu 2000. godine i zanimljivo da je upisao tri nastupa za selekciju Nemačke do 18 godina, no potom je zaigrao za reprezentaciju Engleske u istom uzrastu, a ima i jedan gol na četiri nastupa za selekciju Engleske do 19 godina.

On je mlađi brat nešto poznatijeg Lukasa Nmeče, koji je takođe ponikao u Sitiju i danas je standardan u Volfsburgu, ali i koji ima dva nastupa za najbolju reprezentaciju Nemačke. Poput brata, nastupao je ranije za mlađe selekcije Engleske.

Lukas je prihvatio da bude član Nemačke, sada tamošnji Savez radi sve da i njegov brat Feliks donese istu odluku. Felix bi najpre igrao za mladu reprezentaciju, ali bi ubrzo bio pozvan i u "A" tim. Navodno je 21-godišnjak već odlučio da igra za Nemačku, što će olakšati posao čelnicima DFB-a.

Kurir sport