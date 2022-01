ŽESTOKO! MILINKOVIĆ-SAVIĆ UDARIO NA BIVŠEG SELEKTORA: Bio sam 100 odsto u pravu, TOTALNO JE NEBITAN kao čovek!

Izboren je direktan plasman na Svetsko prvenstvo u Kataru ove godine, a Sergej se prisetio i gorkih iskustva sa reprezentacijom, pogotovo kada je selektor bio Slavoljub Muslin.

- Tad sam imao najbolju sezonu u klubu, a nije me bilo u reprezentaciji. Ako ćeš iskreno, ne bih se vraćao na tu temu i da se sada o tome piše. To mi je sada totalno nebitno. I on kao čovek mi je totalno nebitan. Znam šta je bilo i znam da sam 100 odsto u pravu. Ne bih želeo da se vraćamo na tu temu, pa da sada to svi prepišu, pa da se vodi neka polemika, komentariše... To je bilo pre mnogo godina i više nije bitno. Gledajmo unapred - poruka je popularnog SMS-a.

foto: Starsport©

Sergej se osvrnuo i na raniju izjavu bivšeg selektora Ljubiše Tumbakovića da on i Dušan Tadić ne mogu da igraju zajedno.

- Pokazalo se da možemo i da ide kako treba. Samim tim što smo se plasirali na Mundijal, potvrdilo se da možemo. E sad, ne bi bilo u redu da komentarišem odluke bivših selektora jer svaki trener ima svoju viziju i svoje razmišljanje. Svako od nas drugačije vidi fudbal. Nemam prava na to da komentarišem izbor trenera - naglasio je Sergej Milinković Savić.

