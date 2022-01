STANKOVIĆ PROGOVORIO O SUKOBU SA BORJANOM: Ostavio sam prošlost za sobom, nadam se da će i on! ZAKOPANE RATNE SEKIRE U ZVEZDI

Dejan Stanković veruje da on i golman Milan Borjan mogu Crvenu zvezdu zajednički dovesti do cilja, a to je odbrana titule.

Trener i kapiten crveno-belih imali su sukob posle remija sa Radnikom iz Surdulice koji je dobrano uzdrmao odnose na Marakani između njih dvojice.

Dejan Stanković se nije obraćao povodom svega toga, ali je danas na početku priprema pred prolećni deo sezone dao svoje viđenje stvari.

- Da bih pisao lepu budućnost, prošlost moramo da ostavimo iza sveta. Zvezda je iznad svega i iznad bilo koga. I iznad sebe. Sve što je bilo, ostavio sam iza sebe. Mislim da je i Borjan. Samo o ciljevima i veličini kluba moramo da razmišljamo - poručio je Stanković.

Milan Borjan ima koronu i neće sutra biti sa ekipom u avionu, odnosno propustiće deo priprema u Turskoj. Njega čeka i odlazak u Kanadu, jer je ranio dobio dozvolu kluba da se odazove na okupljanje reprezentacije.

