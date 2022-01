LEVANDOVSKI NAJBOLJI NA SVETU: Poljak igrač godine u izboru Fifa

Levandovski je u najužem izboru izabran ispred Argentinca Lionela Mesija i Egipćanina Mohameda Salaha.

Poljak je u minuloj sezoni postigao 45 golova na 51 utakmici za klub i reprezentaciju.

Levandovski je prošle sezone sa Bajernom osvojio titulu u Bundesligi i Svetsko klupsko prvenstvo.

Takođe, 33-godišnji napadač uspeo je da obori rekord Bundeslige postigavši 41 gol na 29 utakmica. Prethodni rekord držao je Gert Miler sa 40 golova u 34 meča tokom sezone 1971/72.

Levandovski je u dresu reprezentacije zabeležio osam golova u 12 kvalifikacionih mečeva za Svetsko prvenstvo u Kataru.

"Mnogo vam hvala. Počastvovan sa nagradom i ponosan što sam osvojio ovaj trofej. Nagrada pripada i mojim saigračima i trenerima. Svi radimo naporno kako bi stigli do cilja. Privilegija je raditi sa ovim momcima oko mene", rekao je Levandovski.

"Nisam ni sanjao da mogu da oborim Milerov rekord. Da postignem 41 gol na 29 utakmica. Da ste me to pitali pre nekoliko godina rekao bih vam da je to nemoguće. Mogu jedino da kažem hvala Mileru na svim rekordima koje je postavio jer je postavio izazove koje ću pokušati da ostvarim", izjavio je Levandovski.

Za najboljeg trenera izabran je menadžer engleskog Čelsija Nemac Tomas Tuhel.

On je do nagrade stigao u konkurenciji trenera Mančester sitija Pepa Gvardiole i selektora Italije Roberta Manćinija.

Tuhel je prošle sezone uspeo sa Čelsijem da osvoji Ligu šampiona, pobedivši u finalu upravo Gvardiolin Mančester siti.

