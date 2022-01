FUDBALERI PARTIZANA OD NEDELJE NA PRIPREMAMA U TURSKOJ: Na spisku trenera Aleksandra Stanojevića 30 fudbalera

Prošlo je desetak dana otkako su se crno-beli okupili na prozivci u sportskom centru Partizan-Teleoptik u Zemunu (12. januar) i otkako svakodnevno vredno rade u okviru svog "Zemunela". Iako tako nije izgledalo prvih dana nakon prozivke, vremenske prilike u Beogradu su se potom koliko-toliko stabilizovale, tako da nije bilo nekih ozbiljnijih smetnji da se uvodni deo priprema za prolećnu polusezonu odradi onako kako je stručni štab planirao.

U nedelju rano ujutro, čarter letom (poletanje u 07.45), crno-beli će se direktno otisnuti put Antalije, a zatim će autobusom produžiti do regiona Beleka. Baza će im u naredne dve sedmice biti ista kao prošle godine. U avionu će biti 30 igrača, koji se nalaze na spisku putnika za Tursku trenera crno-belih Aleksandra Stanojevića.

U ekspediciji crno-belih, uz igrački kadar i naravno kompletan stručni štab i medicinsko osoblje, biće i par članova menadžmenta kluba, zatim vrhuška sportskog sektora (sportski direktor Ivica Iliev, koordinator za sportska pitanja i šef skaut službe Ivica Kralj, kao i skaut prvog tima Dejan Rusmir), a naposletku i nekoliko ljudi zaposlenih u drugim klupskim sektorima kao što su sektor medija, organizacije putovanja i bezbednosti.

Iako je Partizan u poslednjem trenutku promenio lokaciju i plan svojih zimskih priprema (od Kipra se odustalo zbog tamošnje trenutne, veoma nepovoljne epidemiološke situacije i raznih komplikacija tim povodom), u Beleku će, na dobro poznatoj lokaciji, imati tu privilegiju da prvih 10 dana ima ekskluzivu u korišćenju glavnog terena (kojih inače ima 4 u okviru celog kompleksa). Na njega će u tom periodu isključivo crno-beli smeti da kroče i da na njemu treniraju. Nakon toga će se, u poslednjih par dana, ili ostati sa treninzima na tom terenu, uz dogovaranje termina sa drugim korisnicima, ili će se ekskluziva potražiti na obližnjem terenu, udaljenom tek 5-6 minuta vožnje od kompleksa u kojem će sve vreme boraviti crno-beli.

Bilo kako bilo, Partizan će u Beleku imati apsolutno vrhunske uslove za pripreme, kao što je to uostalom bio slučaj i svih prethodnih godina. Još ako i vremenske prilike budu poslužile crno-bele, to će biti baš idealno. Očekuju se preko dana dvocifren broj stepeni Celzijusa, a ni ukoliko ne bude sve vreme sunčano već bude i kiše – to je em normalno za to doba godine u Beleku, em neke slične prilike možemo očekivati i kada se ekipa vrati u Beograd, odnosno kada počne takmičarska prolećna polusezona

Kada su u pitanju pripremne utakmice u Turskoj, trenutna situacija sa protivnicima i terminima (po vremenskoj satnici u Srbiji) izgleda ovako: 25. januar, 14.00 časova: Partizan – Tikveš (Sev. Makedonija), 29. januar, 15.00: Bašakšehir (Turska) – Partizan, 2. februar, 14.00: Partizan – Dinamo Moskva (Rusija), 5. februar, 11.00 časova: Partizan – ?, 5. februar, 15.00: Partizan – Dinamo Batumi (Gruzija).

Crno-beli se vraćaju u Beogradu nedelju uveče, 6. februara, takođe čarter letom iz Antalije. Poletanje za Beograd je u 21.50h po turskom, a otprilike u isto to vreme, samo po satnici u Srbiji, sleteće se u Beograd.

Nakon toga igrače Partizana očekuje finalna „beogradska glazura“ pred start prolećne polusezone, koji je zakazan za vikend 12/13. februar. Videćemo još da li će Partizan na niškom Čairu igrati u subotu (12. februar) ili dan kasnije. Odmah iza toga ga očekuje prvi meč baraža za osminu finala UEFA Lige konferencije u Pragu protiv Sparte (četvrtak 1. februar, početak u 21.00), zatim prvenstveni duel u Humskoj protiv kragujevačkog Radničkog (nedelja 20. februar), revanš baraža u Humskoj protiv Čeha (četvrtak 24. februar, početak u 18.45), a poslednji meč u februaru je onaj najbitniji kada je prvenstvo u pitanju – gostovanje Crvenoj zvezdi na "Marakani", u terminu koji tek treba da bude određen.

