JEZIVE PRETNJE ZBOG TRANSFERA OPASNIH PO ŽIVOT: Vlahović će pamtiti Firencu, Stojke "RUŽNU PROŠLOST", Miha Lacio, a Kolarov Romu

Prelazak Dušana Vlahovića iz Fjorentine u Juventus izazvao je žestoke reakcije navijača kluba iz Firence. Pretnje su išle do krajnjih granica. Bio je to još jedan transfer koji je digao temperaturu u fudbalu, vezan za srpske fudbalere.

Treba se setiti samo dolaska Vladimira Stojkovića u Partizan, ili potpisa Siniše Mihajlovića za Lacio, Aleksandra Kolarova u Romu...

foto: Printskrin /Tviter

Transparenti vulgarne sadržine i pretećih poruka visili su danima u trening centru "ljubičastih". Tifozi Fjorentine nikada neće oprostiti "izdaju" Dušanu Vlahoviću, kao što nisu oprostili Robertu Bađu, Đorđu Kjeliniju ili Federiku Kjezi. Međutim, nije bilo prijatno čitati poruke jezivih sadržina, koje su glasile:

- Ni telohranitelji te neće spasiti. Ciganine, gotov si! Vlahoviću, go*naru! Ciganine.

foto: Profimedia

Kuću Dušana Vlahovića u Firenci na nekoliko minuta obilazile su patrole karabinjera i policije, dok se nije preselio i definitivno u Torino i potpisao za Juventus.

foto: FK Partizan

Dolazak Vladimira Stojkovića u Partizan 2010. godine izazvao je dotad neviđene potrese u srpskom fudbalu. Golman je bio ikona najvećeg rivala crno-belih Crvene zvezde, govorio je javno na TV za Partizan da ih mrzi, da tamo ne bi otišao ni za 100 miliona evra, da mu je krv crveno-bela...

foto: Dado Đilas

Usledila je reakcija navijača Zvezde i veliki skandal u Đenovi, kada je Stojković bio meta tifoza. Potom je došao odgovor Stojkovića na 139. derbiju, kada je obukao majicu sa natpisom "oprostite mi moju ružnu prošlost" sa porukom Grobarima, aludirajući na to što je igrao za Crvenu zvezdu.

foto: Printskrin/Tviter

Siniši Mihajloviću je Roma bila prvi klub u Italiji 1992, a posle je 1998. došao u Lacio. Ni taj transfer nije prešao bez pretnji i skandala, simpatizeri Lacija nisu štedeli Sinišu, mnogo je godina i trofeja morao da osvoji da bi pridobio simpatije. Međutim, tenzije nisu nestale, pa su ga "lacijali" vređali i kada je postao trener, a jednog navijača je skoro prebio, nakon što mu je dobacio "zingaro", što u prevodu znači "ciganine".

foto: EPA

Slično je prošao i Aleksandar Kolarov. Naime, njegov prvi klub u Italiji bio je Lacio, a kada je 2017. iz Mančester sitija prešao u Romu prošao je kroz pravi pakao. Bio je konstantno vređan na svakoj utakmici, uprkos svom velikom profesionalizmu. Njega su konstantno ponižavali, čak i razvijali transparent "Bastardo Kolarov", što znači "kopile Kolarov". Na kraju je morao da ode u Inter.

foto: Profimedia

Kroz pravog "toplog zeca" prošao je i Predrag Mijatović, nekadašnji as Partizana i to kada je iz Valensije prelazio u Real iz Madrida 1996. godine. Na njega su tada bili ljuti čelnici kluba, a posebno navijači. Njegov odlazak u Madrid doživljen je kao izdaja, pa je Mijatović as mesecima imao obezbeđenje oko kuće, koje je čuvalo njega i porodicu.

foto: Privatna arhiva

Stariji ljubitelji fudbala u Srbiji pamte prelazak Milka Đurovskog iz Crvene zvezde u Partizan 1986. godine. O tome je nedavno u intervjuu za Kurir pričao njegov rođeni brat Boško. Delije su teško podenele tu vrstu izdaje, pa su na svakom derbiju žestoko skandirali Đurovskom.

Kurir sport/A. Radonić