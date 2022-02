VLAHOVIĆA NE ZANIMA RONALDOVA LUKSUZNA VILA: Želim da ostanem skroman, JUVENTUS je najveći, BROJ 7 nije uopšte važan!

Veliku pažnju italijanske javnosti izazvala je prva konferencija za medije Dušana Vlahovića, kao novog fudbalera Juventusa. Na odličnom italijanskom mladi Srbin je odgovarao na sva pitanja znatiželjnih novinara, smireno i odmereno, kao da ima 32, a ne 22 godine.

foto: Printskrin/Jutjub

Dušan Vlahović na početku konferencije odao je priznanje Fjorentini, svom bivšem klubu, bez obzira na ogromnu ljutnju navijača koji su njegov odlazak u Juventus doživeli kao izdaju.

- Želim da zahvalim svima u Fjorentini, svima koji su radili sa mnom, saigračima, menadžerima, trenerima, predsedniku. Hvala Firenci i navijačima koji su me podržali, u dobru i zlu. Ponosan sam što sam u Juventusu, ovo je slavan klub, daću sve od sebe za tim. Hvala predsedniku i svima koji su radili na tome da dođem - počeo je Vlahović.

Bez obzira na ponude iz Engleske od Arsenala, Totenhema i Njukasla, Dušan Vlahović je silno želeo u Juventus.

- Izbor Juventusa je bio lak, u DNK kluba je pobeda, želja da se nikad ne odustaje, čak i kada je teško. To je deo mog mentaliteta i izbor je bio lak. Moj cilj je da se uklopim u planove trenera što je pre moguće, da stvorim prijateljstvo i porodični odnos, sa svim saigračima i ljudima koji rade u Juventusu, to je ključ. Juventus je najveći u Italiji, srećan sam što sam ovde! spreman sam za sve što me očekuje, Juventus je toliko veliki da ne može bilo koga da čeka, pa neće i mene.

foto: Profimedia

Potom je objasnio zašto je izabrao broj 7 na dresu, koji je pre njega u Juventusu nosio jedan od najbolji fudbalera sveta u istoriji Kristijano Ronaldo.

- Znam težinu dresa i broja sedam, ali svaki dres Juventusa je težak. Iskreno, izabrao sam "sedmicu" jer je bila slobodna, a najbliža je "devetki", mog prethodnom broju. Računaće se rad na terenu, ne brojevi na leđima. Čuo sam mnogo toga od Federika Kijeze pre dolaska. Imamo sjajan odnos i žao mi je što smo toliko dugo čekali da opet igramo zajedno. Debi u Ligi šampiona biće jedinstvena emocija, biću spreman kada me trener pozove.

Masimo Alegri, trener Juventusa, želeo je Srbina u svom timu.

- Imao sam razgovor sa trenerom. Poželeo mi je sve najbolje. Odradili smo samo jedan trening. Šta god bude tražio od mene, moje je da odgovorim i donesem rezultat Juventusu. Želim da se što pre uklopim u grupu.

foto: Printskrin/Jutjub

Italijanske novinare interesovalo je kako se mladić od 22 godine oseća kao uzor klincima.

- Ja sam još mlad, meni deluje apsurdno da budem nekome idol. Sada sam u jednom od najjačih klubova sveta i osećam neverovatne emocije. Samo treba da se fokusiram na rad i pobede.

U italijanskim medijima pojavile su se informacije da li će Dušan Vlahović izabrati vilu u luksuznom kraju gde je živeo Kristijano Ronaldo.

- Još tražim kuću u Torinu. Mislim da neće biti u delu grada gde je živeo Kristijano. Želim da budem skroman u svemu, pa tako i u tome. Ne želim da se interesujem mnogo za stvari van terena. Razmišljam isključivo o utakmicama, hoću da napredujem i pobeđujem. Samo to mi je važno.

foto: Printskrin/Jutjub

Na kraju konferencije Dušan Vlahović se zahvalio na velikoj podršci koju je dobio od navijača Juventusa, pomenuo je porodicu i prijatelje:

- Želim da se zahvalim svom prvom treneru Ivanu Tomiću! Uveo me je u prvi tim Partizana kada sam bio mnogo, baš mnogo mlad. Hvala, mnogo!

Kurir sport/A. R.