ŠOKANTNO PRIZNANJE ČUVENOG ENGLESKOG FUDBALERA: Bilo je trenutaka kada sam slobodno vreme koristio da se opijam! VIDEO

Vejn Runi je jedan od najboljih engleskih fudbalera u protekle dve decenije. On je za Everton debitovao kao 16-godišnjak, a zatim je otišao u Mančester junajted, gde je igrao zaista čudesan fudbal.

Međutim, iza srećnog fudbalskog lica skrivao se veliki bes i agresivnost koju je pokušao ublažiti alkoholom.

- Konstantno sam bio ljut i agresivan. Nosio sam dosta boli u sebi i trebalo mi je dosta vremena da otkrijem kako da se nosim sa tim. Bilo je to veoma teško vreme - otkrio je Runi u razgovoru za britanski "Telegraf".

Utehu je pokušao naći u alkoholu. Danima je pio bez prestanka.

- Bilo je trenutaka kada bih slobodno vreme koristio da se opijam. Zaključao bih se i pio u pokušaju da izbrišem sve misli iz glave. Ljudi su znali da volim da izađem i popijem malo više, ali bilo je mnogo gore od toga. To kao sportista ne možeš da radiš. Ja sam mislio da je to dobro, ali je dosta negativno uticalo u finišu karijere u Junajtedu - rekao je Vejn Runi.

Ipak, za razliku od Pola Gaskojna, Runi je uspeo da se "izvuče" razgovorom i terapijama.

- Naučio sam da pre brzopletih odluka sednem i razgovaram s nekim. To me je smirilo. Razgovarao sam sa suprugom Kolin, s našim roditeljima. To sam napravio kada sam uvideo da idem prema propasti - zaključio je Runi.

Runi je pored Evertona i Mančester junajteda igrao još i za američki Di Si Junajted, i naposletku za engleski derbi kaunti, u kome je trenutno menadžer kluba.

Kurir sport