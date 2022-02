NATHO IMA PORUKU ZA GROBARE PRED SPARTU I ZVEZDU: Partizan vapi za podrškom, DOĐITE NA STADION, budite uz nas! (VIDEO)

Bibars Natho je u meču protiv Radničkog iz Kragujevca proteklog vikenda zabeležio 100. utakmicu u dresu Partizana. Za ulazak u "Klub 100", na poklon je dobio uramljeni dres sa brojem 100, sa potpisima svojih saigrača.

foto: @starsport

- Velika čast za mene. Nije mala stvar igrati u inostranstvu i doći do ove impresivne brojke. Nadam se da ću doći i do brojke od 200 utakmica. To bi bilo savršeno za mene - rekao je Natho za klupsku TV.

Imao je Bibars Natho (34) i želju da sledeći put kada bude obeležavao jubilej, dres Partizana bude drugačiji.

- Da, želim da umesto "stotke", bude 200, a da umesto dve zvezdice iznad grba imamo tri. Verujem da to možemo zajedno da uradimo u naredne tri godine.

foto: Starsport

Komentarisao je Izraelac i činjenicu da je legendarni as Partizana Saša Ilić, odigrao više od 800 utakmica u crno-belom dresu.

- Legenda kluba! Veliki igrač! Veliko ime u istoriji ovogo kluba. Nisam igrao sa njim, ali jesam protiv njega. Moj cilj je brojka 200. (smeh) Postoje igrači koji su rođeni u ovom klubu... Poput Markovića, Lole, Zdjelara... Oni imaju mnogo utakmica.

foto: Starsport.rs

Partizan u četvrtak (18.45) igra jednu od važnih utakmica ove sezone, protivnik je češka Sparta u Humskoj. Potom sledi derbi u nedelju (18.00), na stadionu Crvene zvezde.

- Mnogo nam je potrebna podrška navijača. Evropa je veliki bonus za klub, verujem da možemo uraditi dobre stvari u ovom takmičenju. Ali, za nas je značajnije prvenstvo. Svi sada žele da nas pobede. Uz podršku naših navijača, mislim da to nije izvodljivo. (smeh) Videlo se to u nedelju, na poslednjoj utakmici, kada je bila sjajna atmosfera. Nama je potrebno više, da stadion bude pun. Zato pozivam navijače, jer zajedno možemo sve - poručio je Natho.

Kurir sport