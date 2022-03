DEKI TVRDI, ZVEZDA JE SPREMNA ZA VOŽDOVAC: Pobeda u derbiju dala nam je energiju, ovo je novo FINALE za nas!

Crvena zvezda će u okviru 25. kola Superlige Srbije sutra gostovati ekipi Voždovca od 15.00 časova. Trener crveno-belih Dejan Stanković okarakterisao je taj duel kao još jedno finale.

foto: www.crvenazvezdafk.com

- Ovo je novo finale za nas i nije potrebna dodatna motivacija. Radili smo na tome tokom poslednjih nekoliko meseci, pogotovo u pripremnom delu, sa mnogo priče i dobrih treninga. Podigli smo nivo mentalne i fizičke snage i niko više od nas ne može da želi pobedu. Svaka sledeća utakmica je identična kao derbi, ne menja nam se pristup. Tri boda su naš cilj koji želimo da ostvarimo - počeo je Stanković.

Detaljnije je Mister analizirao i Voždovac koji je apostrofirao kao hrabru ekipu željnu nadigravanja.

- Izašli su hrabro protiv nas, kada smo igrali prošli put. To je nešto što podržavam i poštujem. Tada smo imali problema, usled devet utakmica u 28 dana, ali sada je malo drugačija energija i raspored. Dolazimo iz derbija koji nam je dao snagu da istrajemo. Oni žele da se nadigravaju, nemaju pritisak, sve i ako pogreše i izgube niko im neće ništa reći. Što se nas tiče, moramo da budemo fokusirani i da ispoštujemo dogovor. Veštačka trava može da bude problem, lopta koči, odskakuje, ima čudnu brzinu, ali imamo mi mnogo iskusnih igrača. Uostalom, igrali smo već na njihovom stadionu i nismo imali veće probleme. Adaptacija kroz zagrevanje i početak utakmica treba da bude brža što se tiče naših igrača i ne sumnjam da će biti.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Govorio je šef stručnog štaba Zvezde i o pojačanim emocijama na derbiju.

- Nekad se desi da emocije budu jače od situacije na terenu, ali sve to dolazi iskustvom. Dragović, Katai i Ivanić su odreagovali kapitenski, džentlmenski i svi mladi treba da se slede njihov primer. Sve to od njih dolazi kao proizvod onoga o čemu pričamo, i o tome koliko poštujemo sebe, time što poštujemo protivnika.

Smatra Stanković da su dueli presudili kada je reč o rezultatu na 166. večitom derbiju.

- Drago mi je što smo svi verovali, jer sa takvim pristupom i organizacijom možemo da pobedimo. Prezadovoljni smo drugom loptom, duelima koje smo osvajali na sredini. Upravo sam im to i rekao, da neće derbi odlučiti gol, nego duel, jer pomeranjem ravnoteže tima ka napred imaćeš priliku da ga postigneš, ali prvo moraš da odradiš posao na sredini. Rekao sam već da niko ne može da nam zabrani da se nadamo, to je jedno, a teren je drugo. Bitno je da mi budemo prvaci i to zavisi od nas, pa je jasno da moramo da držimo ritam do kraja prvenstva.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Pohvalno je govorio i o štoperskom tandemu Dragović-Eraković koji se polako profiliše i deluje izuzetno sigurno.

- Svi su odradili svoje zadatke. Dragović i Eraković su delovali kao centralni bekovi, izgradili dobar tandem, već se razumeju, pa su podelili obaveze što se tiče Rikarda, prvog strelca lige, i to je delovalo dobro.

Osvrnuo se Stanković i na mlade igrače.

- Mi moramo da pobeđujemo utakmice, a kad god bude bilo prostora da igraju mladi igrači - dobiće priliku. Ipak, ključ nam je u rezultatu, a to da li će mlad igrač treningom, igrama i ponašanjem da izbaci nekog iz tima, sve zavisi od njega. Nikoga nisam precrtao, niti rekao da ne računam na njega, ali u ovom trenutku idemo na rezultat.

foto: www.crvenazvezdafk.com

Naredni rival Crvene zvezde u Kupu Srbije biće ekipa TSC-a.

- Nismo imali sreće na žrebu, ali nama je cilj da osvojimo Kup, i to da li ćemo se sresti s nekim pre ili kasnije - nije problem. Poštujem našeg narednog rivala, imaju dobar igrački kadar, igraju dopadljiv fudbal, a prednost za nas je što se igra na našem stadionu.

Novi meč fudbalere Crvene zvezde očekuje već u nedelju od 16.15 časova kada će dočekati Novi Pazar i proslaviti 77. rođendan Sportskog društva. Ulaz na meč je besplatan.

- Videli ste na derbiju kakvu su razliku napravili naši navijači. Ako negde postoji 12. igrač, onda je to ovde i onda su to Zvezdini navijači i Marakana. Daju vetar u leđa i kad je dobro, a pogotovo kad je loše. Pobedom sutra želimo da napravimo uvertiru za rođendan, a ubeđen sam da će protiv Novog Pazara biti puna Marakana. Pravi momenat da se skupimo i zajedno proslavimo rođendan - zaključio je Stanković.

Kurir sport