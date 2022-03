VLAHOVIĆ JE NAJVEĆI NEPRIJATELJ FJORENTINE! Kovačević: Potrebno je vreme da TIFOZI prežale DUŠANA, setite se kako je bilo BAĐU!

Transparenti, koreografija iz pakla, zvižduci, psovke, 10.000 pištaljki, bilo je jezivo, ali će to vremenom splasnuti kao i kod Roberta, tvrdi legendarni srpski fudbaler koji je igrao za Juventus

Dušan Vlahović preživeo je pravi pakao koji su mu priredili tifozi Fjorentine i pokazao čvrst karakter koji ga krasi, tvrdi za Kurir Darko Kovačević.

foto: Starsport©

Vlahovićev Juventus slavio je na teškom gostovanju u Firenci (1:0), u prvom polufinalnom meču Kupa Italije, a napadač Stare dame prvi put je posle dolaska u Torino u januaru igrao protiv kluba čiji je dres nosio četiri godine.

Navijači Fjorentine dočekali su autobus sa igračima Juventusa uz povike "Zingaro, zingaro" (cigane, cigane) i majmunske urlike upućene Dušanu Vlahoviću. Vređali su srpskog igrača tokom cele utakmice, razvili preko cele tribine koreografiju motivisanu delom Dantea Aligijerija "Pakao".

foto: EPA/CLAUDIO GIOVANNINI

- Nesvakidašnji doček, mada se sve to dalo i očekivati. Dušan Vlahović bio je najbolji igrač Fjorentine, neko ko je bio miljenik navijača i ko je po sezoni davao 20 golova. Iz tog razloga kažem da se ovakva reakcija navijača mogla očekivati. Nije Dušan mogao da očekuje drugačiji doček - priča za Kurir Darko Kovačević i dodaje:

- Video sam i tu koreografiju preko cele tribine. Nimalo prijatno. Ne treba zaboraviti da su navijači Fjorentine jedni od najvatrenijih u Italiji. Prežaliće oni Vlahovića, ali biće potrebno vreme. To će sve splasnuti kako meseci i godine budu prolazile.

foto: Profimedia

Darko Kovačević kaže da su ga uvrede i vatreni doček na račun Dušana Vlahovića podsetile na Roberta Bađa i devedesete godine prošlog veka.

- I Bađo je kao i naš Dušan, prešao iz Fjorentine u Juventus. I to kada je bio najbolji. I jedan i drugi su bili jake ličnosti, fudbaleri koji golovima rešavaju i odlučuju utakmice. Zato navijači ne mogu da prebole njihov odlazak. I Roberto je kao i Dušan trpeo na početku jezivi pritisak, ali je posle sve došlo na svoje.

Transparenti, koreografija, uvrede, zvižduci, psovke, preko 10.000 podeljenih pištaljki na tribinama koje su stvarale neviđenu buku nisu izazvale ni najmanju reakciju kod Dušana Vlahovića koji ima samo 22 godine.

- Dušan je jak u glavi! Čvrst karakter. Ova reakcija iz Firence mnogo govori o njemu, kao čoveku i fudbaleru. Vlahoviću će Fjorentina i Firenca uvek biti u srcu i uvek će imati lepo mišljenje o njima, kao i navijačima koji su ga sada vređali. Zna on dobro gde je bio i ko mu je pružio šansu da postane jedan od najboljih napadača u Evropi. Znao je Dušan da se vraća u Firencu, nije mu bilo nepoznato kako će ga dočekati. Dobro je spremio svoju glavu, bio je spreman na uvrede. Ostao je hladan. Odreagovao je za poželeti.

foto: Profimedia

Juventus je srećno stigao do pobede nad Fjorentinom u Kupu Italije, autogolom Lorenca Venutija.

- To što se Dušan Vlahović nije radovao golu, pokazuje njegov odnos prema Fjorentini. I to bi trebalo ljudi iz Firence, kako u klubu, tako i na tribinama da cene. Jer Dušan njih ceni, što je i pokazao. On voli taj klub i nikada ga neće zaboraviti, tako će ostati - jasan je Darko Kovačević.

Kurir sport/A. Radonić