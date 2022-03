JOKAN OTVORIO DUŠU: Antić je živeo za fudbal, volim Partizan, Vlahović i Mitrović su PIKSIJEVO blago, POLITIKA ubija sport!

Slaviša Jokanović uspešan je srpski trener koji je Fulam i Votford uveo u Premijer ligu. Trenutno odmara u Španiji gde živi, a u razgovoru za "Marku" prisetio se vremena kada je igrao za Partizan, te objasnio koliko je na njega kao stručnjaka uticao Radomir Antić.

Pričao je i o Aleksandru Mitroviću, Sergeju Milinkoviću-Saviću i Dušanu Vlahoviću. Reprezentaciji Srbije. Te u sukobu Ukrajine i Rusije.

foto: EPA/PETER POWELL

O tome kako je postao trener, kaže:

- Iskreno, ni ja nisam bio načisto kada sam postao trener Partizana. Prvo sam bio navijač, potom igrač i na kraju trener. Danas sam opet navijač. Ostvario sam snove. Meni se tada spletom okolnosti ukazala prilika i prihvatio sam je. U mojoj zemlji 90 odsto ljudi navija za Zvezdu i Partizan. To je lud rivalitet. Baš prošlog vikenda je Zvezda pobedila Partizan 2:0 i mi partizanovci nismo baš raspoloženi ovih dana. Ali i dalje imamo dva boda prednosti!

Veliki uticaj na Jokanovića da se formira kao trener imao je Radomir Antić.

- Trenirao me je samo dve godine u Ovijedu. Kao i ja, on je bivši fudbaler Partizana. Sa njim i njegovom porodicom sam imao veoma blizak odnos. Živeli smo jedan blizu drugog u Madridu i hiljadu puta sam bio u njegovoj kući. Proveli smo mnoge noći pričajući o raznim stvarima. O životu i fudbalu. Bio je čovek kojeg je vredelo saslušati. Imao je sjajan model, trojicu do petoricu igrača u koje je uvek imao najveće poverenje. Znam da je lično insistirao na mom dolasku u Ovijedo i da je ranije hteo da me dovede u Ateltiko. Uvek je branio tu ideju da ima nekoliko lidera među igračima koji su produžene ruke trenera na terenu. Verovao im je kao i oni njemu.

foto: Starsport©

Ruski sportisti i klubovi izopšteni su iz svih takmičenja zbog sukoba njihove zemlje sa Ukrajinom.

- Uvek se nadamo da se politika neće umešati u sport, ali to ostane samo na rečima. Sportisti koji igraju fudbal, košarku i ostale sportove u Ukrajini, ili Rusiji nemaju ništa sa ovim što se dešava. Nije ovo njihova krivica. Kao što smo i mi samo hteli da igramo fudbal i pobeđujemo utakmice. Nismo imali nikakve veze sa politikom i propale su nam važne godine.

foto: EPA/Paolo Magni

Dušan Vlahović je fudbaler o kojem se najviše priča u Evropi.

- Slažem se, ali ne zbog njegovih dosadašnjih dostignuća, već zbog njegovih navika, načina na koji radi i kako se nosi sa raznim pritiscima. Ima samo 22 godine i jako je mlad, a već igra u jako velikom klubu i može se reći da je treći napadač Evrope. Uz dodatak da može još da napreduje. On je jak momak, sa jakim karakterom, ima sjajnu levicu, zna kako da čuva loptu… Ima mnogo kvaliteta.

foto: Profimedia

Aleksandar Mitrović prvi je strelac Fulama i Čempionšipa.

- On je igrač za napadačku ekipu koja dominira, a ne neko ko će čekati kontranapade. Da igra u Čelsiju, Arsenalu ili Totenhemu koji igraju više u protivničkom šesanestercu… Sjajno štiti loptu, igra u oba pravca i mnogo donosi ekipi. Ljudi su o njemu imali pogrešno mišljenje. On ima tu malo čudnu facu ali je zapravo jako smiren čovek, vrhunski profesionalac i veliki radnik. Ja sa njim nisam imao ni najmanji problem, niti se sećam kada je poslednji put dobio crveni karton. Sjajan momak, veliki takmičar i vrlo mirna osoba. Poštuje saigrače i oni poštuju njega.

Fudbalska srpska reprezentacija je na čelu sa selektorom Draganom Stojkovićem uspela da se plasira na SP u Kataru.

- Zbog različitih okolnosti u mojoj zemlji u poslednjih dvadesetak godina, fudbal je ispaštao. Jugoslavija je pre toga na Mundijalu u Italiji ispala od Argentine u četvrtfinalu, a Zvezda je bila prvak Evrope i sveta… Od tada se svašta izdešavalo. Na svu sreću nismo mnogo pali i reprezentacija je opet dobra, Partizan i Zvezda igraju nokaut fazu u evrokupovima, imaćemo sledeće godine direktnog predstavnika u Ligi šampiona… To je ogromna stvar za srpski fudbal koja nam se nikad ranije nije desila. Dobri signali da napredujemo i da ćemo prići starim vremenima.

foto: Profimedia

Španski novinar pitao je Jokanovića da li bi voleo da igra sa Sergejem Milinkovićem-Savićem.

- Milinković Savić je jako kvalitetan igrač i važan za svoj tim. Ali ja sam nekada igrao sa Stojkovićem, Savićevićem, Jugovićem… Od srpskih igrača mi se danas najviše sviđa Dušan Tadić - zaključio je Jokanović.

Kurir sport