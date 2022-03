MLADI REPREZENTATIVAC VERAN NIŠLIJAMA: Stefan Mitrović produžio ugovor sa Radničkim

Jedan od najtalentovanijih igrača Superlige Srbije i mladi reprezentativac naše zemlje Stefan Mitrović (19) produžio je ugovor sa niškim klubom.

Supertalentovani ofanzivni vezista obavezao se na vernost Radničkom i u naredne dve godine.

Mitrović je u Radnički stigao 2019. godine i preko omladinske selekcije gradio svoj put do prvog tima i mlade reprezentacije Srbije. Postao je pravi lider ekipe, a ove sezone je jedan od nosilaca igre i ponajboljih igrača u Superligi.

Mitrović je u velikom broju utakmica pravio razliku u korist Radničkog, privukao je svojim igrama pažnju ozbiljnih evropskih klubova, a Nišlije su povukle ozbiljan potez i produžile ugovor sa njim.

-Izuzetno mi je drago što ostajem u Radničkom. Sa prvim čovekom kluba Ivicom Tončevom imam sjajnu saradnju i oko novog ugovora smo se bukvalno dogovorili za pet minuta. Bilo je nekoliko ponuda za transfer ove zime, međutim, smatramo da je najbolje da ostanem ovde i da nastavim da se izgrađujem kao igrač i pomažem klubu da ostvari svoje ambicije. Ovde mogu još puno da napredujem, Radnički je prava sredina za razvoj mladog igrača. Za vrlo kratko vreme sam od omladinca došao do seniorskog sastava i prvog tima kluba. Saradnju produžavamo na obostrano zadovoljstvo – istakao je Stefan Mitrović nakon potpisivanja ugovora.

Mladi fudbaler nastavio je priču o ličnim i klupskim ambicijama:

-Želim da se iz Radničkog otisnem i do A reprezentacije Srbije. Odbio sam poziv A tima Kanade, jer verujem da će u budućnosti za mene biti mesta u našoj seniorskoj reprezentaciji. Ja ću se maksimalno potruditi da svojim igrama, pristupom i rezultatima to i zaslužim. Pre svega toga, želim da sa Radničkim izborimo plasman u evropsko takmičenje na kraju sezone. Sve ovo mi mnogo znači, klub je prepoznao moj talenat i zalaganje i na meni je da to ukazano poverenje sada još više uzvratim na treninzima i utakmicama- jasan je Mitrović.

Za kraj, dodao je i šta bi za njega predstavljalo ispunjenje fudbalskih snova.

-Voleo bih da, poput Piksija, i ja postanem „desetka“ reprezentacije, da fudbalski svet priča o još jednom igraču Radničkog iz Niša sa takvim poštovanjem. On je bio uzor i kao igrač i kao trener, sa svojom pobedničkom vizijom i pristupom fudbalskoj igri- završio je Mitrović

