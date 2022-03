UŠKE, CIMERU MOJ! EMOTIVNA ISPOVEST KOJA GAĐA U SRCE: Završio je život na mestu koje je najviše voleo!

Veliko prijateljstvo vezalo je Nebojšu Vučićevića i Gorana Stevanovića. Godine provedene u Partizanu učinile su da i posle fudbalskih karijera ostanu vezani. Zato je Ušketova iznenada smrt u petak popodne, šokirala popularnog Plavog.

foto: www.partizan.rs

- Velika tuga, doživeo sam šok kada sam saznao. Bili smo cimeri u Partizanu. Poznavali smo se od klinačkih dana. Uške je bio harizmatičan na terenu, čovek zbog koga se dolazilo na utakmice. Van terena bio je omiljen, čovek za društvo. Svima je želeo da pomogne, krasili su ga topla energija i dibrodušnost. Njegova smrt težak je udarac za sve nas, najviše za njegovu porodicu i srpski fudbal u celini - govori za Kurir Goran Stevanović i nastavlja:

- Gradski lik! Dobričina! Oličenje Dorćola, sa kojim se ponosio. Voleli si ga svi u gradu, retko se sreću takvi ljudi. Voleo je Beograd, Ofku, Partizan... Završio je život na fudbalskom terenu koji je najviše voleo. Bio je mađioničar sa loptom! Virtouz kakvih više nema.

foto: Starsport

Nebojšu Vučićevića krasio je vedri duh i ogromna energija. Južna tribina mu je često skandirala ono poznato - Uške, Uške, Uške... Imao je fantastičnu levu nogu, a crno-beli dres sa brojem 11 i dalje je u srcima starijih navijača Partizana.

- Umeo je da zapeva na slavljima, voleo je život, bio je pravi veseljak. Kao veterani Partizana proputovali smo celu Srbiju, a on je najviše uživao kad počne "treće poluvreme". Kao fudbaler nio je neponovljiv. sećam se da je dao izjednačujući gol na derbiju 1985. godine. Zvezda je povela, Milko Đurovski nam je dao gol iz penala i kada su svi misli da je gotovo, Uške je ušao sa klupe i bukvalno u poslednjim trenucima meča izjednačio na 1:1. Auu, kakvo je slavlje tada nastalo. Zaleteo se Uške na južnu tribinu, slavio sa navijačima, digao ceo stadion na noge. E, takav je bio... Neponovljiv.

Dotakao se Plavi Stevanović i odnosa između Partizana i Crvene zvezde, poredeći sadašnje i prošlo vreme.

- Mi smo bili vaspitavani da poštujemo jedni druge. Danas se izgubila "tema terena". Svi su postali važniji od fudbalera. Danas svi sebe stavljaju u prvi plan, dok su igrači zbog kojih se nekada dolazilo na stadion u drugom planu. Uške je briljirao na terenu, hiljade ljudi je dolazilo da gleda samo na njega. I što je važnije, u naše vreme nije bilo negativnosti prema protivniku. Nikada u životu ne bih rekao bilo šta protiv igrača Zvezde, jer sam ih poštovao. Isto je bilo i sa njihove strane. I mi njih i oni nas su činili velikima, a derbi je bio svetinja. Pričalo se u moje vreme ko nije igrao derbi imao je 50 odsto manju karijeru.

foto: Printskrin/Jutjub

Uške Vučićević u bivšoj Jugoslaviji bio je poznat kao fudbaler koji je nosio spuštene štucne.

- Da, bio je poseban. To je detalj po kojem se isticao od ostalih fudbalera u to vreme. Nosio je male kostobrane i igrao sa spuštenim štucnama. To nas je sputavalo u driblinzima, pokretima, pritisaklo nam listove. Bio je to problem, a njega je to prilično nerviralo. Ništa od tih dodataka nije hteo da nosi. Najbolje se osećao u patikama, kao na malom fudbalu, jer je bio vrsni tehničar. Za njega su kostobrani u uske štucne bili smetnja. Govorio je da tako gubi na brzini, a on je bio majstor driblinga. Zato je nosio spuštene štucne. Uške je ostavio veliki trag u fudbalu. Žao mi je što je sve manje i manje tavih igrača. O njemu će se pričati godinama, nikada neće otići iz naših srca - istakao je Goran Stevanović, odnedavno selektor mlade reprezentacije Srbije.

foto: www.partizan.rs

Nebojša Uške Vučićević preminuo je iznenada u petak popodne igrajući mali fudbal sa prijateljima. Njegova smrt bila je ogroman šok za ceku fudbalsku Srbiju.

Kurir sport / A. Radonić