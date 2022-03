JIRGEN KLOP ŽESTOKO PROZVAO ENGLEZE ZBOG ABRAMOVIČA: Licemeri, je li vas stvarno bilo briga?

Roman Abramovič je glavna tema medija u Engleskoj, ali i puno šire.

Sudbina Čelsija je kod mnogih u prvom planu nakon što je zbog ruske invazije na Ukrajinu uveden niz sankcija koje se odnose i na odligarhe poput Abramoviča koji je proteran iz Britanije i mora da proda klub.

Rus ne sme ni da se vrati u London, a sva imovina koju ima u Engleskoj je zamrznuta.

O celoj situaciji se sada oglasio i trener Liverpula Jirgen Klop koji je ukazao na veliko licemerje u Engleskoj i problem koji se do sada gurao pod tepih.

"Nije pravedno ako mene pitate. Puno ste duže u ovoj zemlji od mene. Je li vas stvarno bilo briga? Je li ikoga bilo briga kada je Roman Abramovič kupovao Čelsi? Je li nekoga bilo briga kada je Njukasl dobio nove vlasnike? Je li navijače briga? To je pravo pitanje", rekao je Klop pa dodao:

"Jasno je odakle dolazi taj novac. Svi su to znali i tada, ali su to prihvatili. To je naša krivica, krivica ovog društva koje je to prihvatilo. Ne smeju više da se događaju takve stvari. Takvi ljudi moraju da se kažnjavaju, ali nije to krivica Čelsija."

Klop kaže kako bi trebalo više razmišljati o poreklu novca.

"Ovde sam šest i po godina i od prvog dana sam zadovoljan našim vlasnicima, a sad sam još srećniji. Na kraju krajeva, oni vode klub i finansijski su odgovorni kada treba da naprave iskorak. Nikoga nije bilo briga otkuda dolazi novac, a sada su ljudi počeli razmišljati o tome. To je dobro i mislim da bi to trebalo više raditi", zaključio je nemački stručnjak.

Kurir sport