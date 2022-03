UŽIVO, VIDEO! OSMINA FINALA: Juventus - Viljareal (0:0), Lil - Čelsi (0:0) Dušan Vlahović predvodi napad "stare dame"

TOK UTAKMICA:

Prvo poluvreme

Počele su obe utakmice

Spektakularna koreografija u Lilu, fantastična atmosfera i u Torinu!

Dušan Vlahović predvodi napad Juventusa u revanš meču osmine finala Lige šampiona. Iako trener Masimilijano Algri nije otkrio ko će mu biti partner pretpostavlja se da će u ovom izuzetno značajnom meču meču prednost dobiti Alvaro Morata, pre oporavljenog Paola Dibale.

Sastavi timova

Juventus - Viljareal (0:0), prvi meč 1:1

Stadion: Alijanc u Torinu. Sudija: Marčinjak (Poljska)

JUVENTUS (4-4-2): Ščensni – Danilo, De Liht, Rugani, De Šiljo – Kvadrado, Artur, Lokateli, Rabio – Vlahović, Morata. Trener. Alegri.

VILJAREAL (4-2-3-1): Rulji – Orije, Albiol, Tores Estupinjan – Kapue, Pareho – Pino, Lo Selso, Trigeros – Dandžuma. Trener: Emeri.

Prvi meč u Španiji je završen bez pobednika (1:1), a Vlahović je "staru damu" doveo u vođstvo već u prvom minutu.

- Od trojice špiceva dvojica igraju. Vlahović igra, ali nisam rekao da će Morata igrati. Alvaro prolazi kroz dobar period, srećan sam iako je u proteklih šest meseci bio kritikovan. Igrao je ranije na poziciji koja nije bila njegaova. Sada ima napadača uz sebe i igra dobro - istakao je Alegri.

Dibala, Bernardeski i Kjelini će biti na raspolaganju, Aleks Sandro je zbog bola u listu pod znakom pitanja. Juventus se po mnogima vraća među konkurente za osvajanje Lige šampiona, a Alegri nije te tvrdnje i odbacio.

- Ne znam da li imamo kvalitet i zrelost da stignemo do trofeja u Ligi šampiona, ali zbnam da moramo da imamo ambiciju da stignemo do toga. Postali smo konkurentni u Seriji A, Ligi šampiona i Kupu Italije i cilj uvek mora da bude maksimalan. Daćemo sve od sebe da svakom meču prilazimo kao da je finalni kako sutra ne bismo žalili za propuštenim. Imamo jasne ideje, nadam se da ćemo pogoditi i proći Viljareal. Da li ćemo pobediti u 90 ili 120 minuta, na penale nije bitno, moramo doći do cilja - rekao je Alegri.

Španski tim je prilično oslabljen zbog povrede Alberta Morena, neizvesni su Alkaser, Đerar Moreno i Penja. Trener Viljareala Unai Emeri je dokazao da je majstor taktike i uveravao je da "žuta podmornica" neće ustuknuti u Torinu.

- Sposobni smo da se takmičimo i reagujemo. Imamo kvalitet, ali ovaj meč ne menja moju konstatciju da je Juventus favorit i među kandidatima da osvoji Ligu šampiona. Moramo igrom da zaslužimo sreću, došli smo da probamo da pobedimo - istakao je Emeri.

Sastav tima i za njega je nedoumica jer ima nekoliko rovitih, a veoma važnih igrača kao što su Đerar Moreno i Raul Albiol.

- Juve ima iskusan tim, odličnu defanzivu i napadače sposobne da individualnim kvalitetom reše meč. Ako želimo nešto da uradimo moraćemo da budemo agresivni i da probamo da kontrolišemo meč, što će biti veoma teško. Ovaj meč može da uđe i u produđetke, moramo da budemso spremni na sve - rekao je Unai Emeri.

Lil - Čelsi (0:0), prvi meč 0:2

Stadion: Pjer Morua u Lilu. Sudija: Masa (Italija)

LIL: Žardim - Čelik, Đalo, Botman, Gudmundson, Fonte, Bamba, Šeka, David, Jilmaz, Andre. Trener: Gurvenek

ČELSI (3-5-2): Mendi - Silva, Ridiger, Kristensen - Aspilikueta, Kante, Žoržinjo, Kovačić, Alonso - Pulišić, Haverc. Trener: Tuhel.

Čelsi će u Francuskoj pokušati da odbrani 2:0 iz Londona i preko Lila prođe do četvrtfinala Lige šampiona.

Bore se nekako trener Tomas Tuhel i igrači Čelsija sa neizvesnom situacijom oko budućnosti kluba zbog sankcija prema vlasniku Romanu Abramoviču, ali neće odustati od sportskih ambicija da probaju da odbrane trofej osvojen prošle godine.

- Lil je i na Stamford Bridžu odigrao dobro. Veoma su fizički jaki, imaju napadački potencijal i ja sam bio impresioniran. Mogu da vas pritisnu presingom, veoma su hrabri i imaju taj mentalitet da nemaju šta da izgube. Napašće nas, biće direktni i mi ćemo biti spremni. Imamo dovoljno samopuzdanja i uz kvalitet koji posedujemo verujem da ćemo uz dobru igru proći dalje - istakao je Tomas Tuhel, trener osvajača Lige šampiona.

Trener domaćina Žoslin Gurvenek zna šta nedostaje da bi se napravilo iznenađenje.

- Igrali smo dobro u prvoj utakmici, pogotovo u veznom redu, ali nismo bili opasni. Imamo nekoliko napadačkih opcija, moramo da napadnemo odličnu ekipu Čelsija koja ima izuzetan defanzivni blok, ali ne smemo da srljamo. Prednost Čelsija je značajna, ali nije nedostižna - istakao je trener Lila.

