ČEKA SE PRVA PROLEĆNA POBEDA: Fudbaleri Napretka dočekuju Voždovac

O predstojećoj utakmici šef stručnog štaba Ivan Stefanović i Nemanja Kojčić govorili su na konferenciji za novinare.

-Utakmicu sa Partizanom smo arhivirali, do podele tabele na plej – of, koji nam je cilj, i plej – aut, ostala su još tri kola. Spremamo se za Voždovac, koji je ozbiljan protivnik, nama uvek neugodan, bez obzira da li se igra u Kruševcu, ili Beogradu. Zmajevi su u usponu forme, imaju kvalitetne pojedince. Igrači su, međutim, svesni značaja utakmice, ali i da moraju da iznesu pritisak. Mi iz stručnog štaba pokušavamo da ih rasteretimo tog pritiska i imperativa, ali prosto lebdi u vazduhu. Potrudićemo se, sigurno, da damo maksimum. Zaključak je, da ako budemo disciplinovani kao na prethodnoj utakmici, ali i konkretni u samoj završnici napada, neće biti problema. Biće teško, sigurno, jer i Voždovac se bori za plej – of, ali očekujem da ćemo biti na visini zadatka i pozivam navijače da nas podrže, izjavio je prvi trener Ivan Stefanović.

Nemanja Kojčić je u nedelju debitovao protiv Partizana i ostavio povoljan utisak.

-Najvažnije je smo u odbrani tokom cele utakmice dobro funkcionisali i da nam Partizan nije stvarao neke veće probleme. Izdržali smo pritisak i osvojili bod, koji smo zaslužili, ali neće on ništa značiti ukoliko ne pobedimo Voždovac. Znamo da Zmajevi igraju dobar fudbal, da su napadački orjentisani, ali ne bih puno o njima. Najvažnije da mi odigramo dobro, upišemo konačno tri boda, a zaslužili smo pobedu i ranije, zaključio je sigurni štoper Nemanja Kojčić.

Kadrovski problemi su i dalje muče Napredak

-Protiv Partizana smo igrali bez nekoliko standardnih prvotimaca, ali i bili u prilici da vidimo da i igrači koji do sada nisu imali značajniju minutažu poseduju kvalitet. Jedan od primera je, upravo Kojčić. Nastupili smo protiv lidera čak sa trojicom “bonusa” i sve to raduje, jer “dužina klupe” može da bude presudna u doigravanju, nadam se i borbi za Evropu, istakao je trener Stefanović.

Tim za utakmicu sa Voždovcem se ne zna, a jedino je poznato da mladi Rašković, zbog parnih kartona, neće igrati.

(Ž.M.)