GOSPODA HULIGANI RAZVALILI MARAKANU: Šta bi Škoti uradili Srbima, da su DELIJE uništile AJBROKS PARK

Fudbaleri Crvene zvezde i Rendžersa priredili su pravi spektakl na dupke punoj Marakani i poslali lepu sliku iz Beograda u svet. Glavni grad Srbije i stadion "Rajko Mitić" još jednom su pokazali da su jedan od centara Evrope, gde može da se doživi pravi fudbalski užitak i oseti neponovljiva atmosfera.

I sve bi bilo super i bajno da navijači Rendžersa nisu pokazali svoje pravo lice. Tokom utakmice polomili su više od 100 stolica na delu tribine gde su bili smešteni. Sve vreme su izazivali mirnu publiku na južnoj tribini i pokušavali da započnu kavgu. Ubrzo su posle vulgarizama i psovki prešli na lomljenje i kidanje stolica i bacanje ka navijačima Crvene zvezde. Ni ovi im nisu ostajali dužni, gađali su ih svim i svačim što su imali pri ruci.

Decenijama se Srbiji iz Zapadne Evrope, a posebno iz Velike Britanije plasiraju informacije kako su se oni izborili sa huliganizmom i vandalizmom na tribinama. Očigledno jesu, ali samo u njihovoj zemlji. Jer ono što su škotski navijači radili u Beogradu kosi se sa svim onim, što pokušavaju da nam prodaju "uvijeno u oblandu" već godinama. Pune su nam uši raznih floskuletina o "evropskim standardima", koje slušamo svaki dan, i to na razne teme, od politike, društva, kulture i sporta. Psovanje, kreveljenje, vređanje, lomljenje... U stranoj zemlji. Kako to nazvati? Jesu li to ti "evropski standardi"?

Valja reći da je srpska policija imala izuzetno visok nivo tolerancije prema Škotima, jer su u sličnim situacijama ovakve stvari sa navijačima Crvene zvezde i Partizana rešavali u roku od nekoliko minuta, pendrecima i privođenjem. Ako je ovo taj "nivo", koji pokušavaju da nam prodaju, neka vas gospodo, nemojte.

Imamo i mi Srbi problema sa navijačima, ali nikome ne prodajemo lažnu sliku o sebi. Navijače Crvene zvezde, Partizana i drugih klubova iz Srbije bije glas da su divljaci i tako ih i dočekuju u Evropi. Sa druge strane, Škoti, Ostrvljani i ostali tifozi sa Zapada sebe predstavljaju kao "gospodu", a u stvari su jedna obična horda pijanih bitangi, koji zemlje poput Srbije doživljavaju kao države drugog reda, u kojima im je sve dozvoljeno. Za njih smo izgleda svi mi iz ovog regiona samo neki tamo primitivci i "prljavi Balkanci".

Ostavili su simpatizeri Rendžersa za sobom pustoš, krš i lom, gomilu polomljenih stolica, iz Zvezde kažu više od 100, napravili materijalnu štetu veću od 1.000 evra. Gospodo, Škoti, šta biste vi uradili Srbima da su kojim slučajem isto ovo uradili navijači Crvene zvezde u Glazgovu na "Ajbroks parku" pre nedelju dana? Razvalili biste i ispinovali u svojim medijima ne samo navijače, već i državu iz koje dolaze. Znamo kako radite taj posao. Osetili smo na svojoj koži unazad decenijama. Hoćete li osuditi svoje huligane za ovaj vandalski pir na Marakani? Čisto sumnjam. Biće po onoj, da su vas roditelji sa decom i zaljubljeni parovi sa južne tribine prvi isprovocirali, pa su škotski huligani bili primorani da se brane lomeći stolice. Oprobana i dobro poznata matrica... Da ne pominjemo one gomile smeća, ispijenih konzervi i plastičnih flaša, najlon kesa koje su ostavili po Beogradu, dok su uživali u kafićima srpske prestonice nepristojno dovikujući i gestikulirajući prema svakoj ženi koja je prošla pored njih.

Da se razumemo! Ako je u pitanju huliganizam, onda on mora za sve isto da se definiše i osudi. Onaj koji lomi stolice na stadionu nije navijač, već vandal koji zaslužuje da ide u zatvor. Bio on Škot, Srbin, ili neko treći. Huliganizam nema naciju. Ili isto pravilo u Evropi ne važi za sve. Neki mogu da uništavaju, drugi ne. Hoće li UEFA reagovati? Čisto sumnjamo.

