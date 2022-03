TUMBAKOVIĆ BRUTALNO ISKRENO O ODLASKU IZ CRNE GORE: Čuveni trener odbio da vodi Sokolove protiv tzv. Kosova, a sada je SVE OTKRIO

Proslavljeni srpski fudbalski trener Ljubiša Tumbaković bio je selektor Crne Gore od januara 2016. do juna 2019. godine, kada je došlo, kako sam kaže, do ružnog razlaza.

foto: Nenad Kostić

Tumbaković je odbio da vodi "sokolove" protiv reprezentacije tzv. Kosova i to ga je koštalo selektorskog posla u Crnoj Gori. Takođe, na tom meču nisu igrali ni Mirko Ivanić i Filip Stojković.

Voditeljka Ljilja Stanišić podsetila je Tumbakovića na njegovu izjavu: "Žao mi je što sam otišao iz Crne Gore i žao mi je što sam bio selektor Srbije", pa potom i zatražila razjašnjenje zašto i za čim žali.

- Vrlo ružno sam otišao iz Crne Gore, otišao sam kao neko ko je u datom momentu nekoga izdao tamo, a ovde sam došao kao neko ko je patriota ili nacionalista. To je suština priče. Ja sam došao na poziv Dejana Savićevića u Crnu Goru da budem selektor, hteo sam da uobličim karijeru. Da li ima nešto lepše od toga da budeš selektor svoje države? Crnu Goru sam smatrao tako da su Crna Gora i Srbija jedna zemlja. Tamo sam imao fantastičnu priču sa ljudima iz saveza, medijima i narodom. Napravili smo najbolje rezultate. Namestila se ta utakmica protiv Kosova, jedino logično je bilo da se jedan patriotski deo iskaže. Bar sam tako mislio tog momenta da je tako logično - ispričao je Tumbaković.

foto: Nenad Kostić

Ističe da mu je žao što je što je iz Crne Gore otišao bez pozdrava, što su mu igrači i zamerili.

- Pripremao sam fudbalere za tu utakmicu, da sam to napravio tamo pitanje je kako bih se vratio u Srbiju. Zamerili su mi igrači i otišao sam praktično bez pozdrava i jako mi je žao. Onda sam došao ovde u Srbiju misleći da se neću više baviti trenerskim poslom bar na ovim prostorima. Onda je naišao taj poziv pa opet nastavak one priče, prihvatio sam to ali nisam došao u pravo vreme. Ljut sam na sebe što sam prihvatio ponudu tog momenta. Nisam našao dodirnu tačku i nisam mogao da se iskažem onako kakav sam. Izjava ružno deluje, ali šta da radim. Nije lepo, ali šta da radim. Patim zbog toga jer bih možda da nije bilo te utakmice i dalje bio selektor Crne Gore. To je život - ispričao je Tumbaković gostujući u emisiji "Sceniranje".

Kurir.rs/M.L.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:25 Rebrača otkrio kako mu je SLUČAJAN SUSRET sa Đorđevićem promenio karijeru