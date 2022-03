ZVEZDA IGRA ZA TEBE! Velika HUMANITARNA AKCIJA Crvene zvezde - pridruži se i ti!

Klub je rešio da za svaku kupljenu ulaznicu na meču koji igra kao domaćin do kraja sezone, 100 dinara donira osobama sa smetnjama u razvoju, a sve u okviru kampanje podrške za lica sa smetanjama u razvoju, pod nazivom - Zvezda igra za tebe!

Na konferenciji za medije organizovan je žreb, na kojem su udruženja izvukla utakmice koje im „pripadaju“:

- Savez slepih Srbije - prvi meč na Marakani u plej-ofu;

- Udruženje gluvih Beograda - Crvena zvezda - Radnički 1923;

- Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom - Crvena zvezda – TSC (Kup Srbije);

- Savez za cerebralnu i dečiju paralizu - četvrti meč na Marakani u plej-ofu;

- Savez paraplegičara i kvadriplegičara - treći meč na Marakani u plejofu;

- Udruženje za pomoć osobama sa Daunovim sindromom - drugi meč na Marakani u plej-ofu.

Predsednik Fudbalskog kluba Crvena zvezda, Svetozar Mijailović je istakao da je klub uvek pokazivao spremnost da pruži pomoć svim članovima našeg društva, kao i da će se i u budućnosti truditi da nastavi sa akcijama od kojih je i jedna „Zvezda igra za tebe“.

- Za početak bih vam poželeo dobrodošlicu u Zvezdinoj kući. Verujem da ćete imati ptilike da uživate u onome što naš tim i igrači stvaraju na terenu i da osetite svu radost koju brojen pristalice Crvene zvezde osećaju pripadajući našem klubu. Zvezda je pored svog osnovnog zadatka, a to je igranje fudbala, postizanja vrhunskih sportskih rezultata, veoma odgovorna i u širenju onih vrednosti koje sport pruža, ali isto tako i društvenih vrednosti, da bi ljudi koji žive na ovim prostorima imali iste mogućnosti, bez obzira na svoj društveni i lični status. Posebno je bitno istaći da klub veliku pažnju posvećuje licima sa posebnim potrebama. Ovo je samo jedan mali gest pomoći, koji ćemo na ovakav način ostvariti, ali pre svega želimo ovom akcijom da ukažemo na značaj bavljenja ovim pitanjima, jer svi ljudi, pa i ljudi sa invaliditetom zaslužuju mnogo više. Shvatite to kao glavni napor, a ne količinu finansijskih sredstava koji će se kroz ovo ostvariti. Želim vam sreću pošto ima šest udrženja i šest mogućnosti, videćemo ko će na žrebu imati tu sreću da izvuče najposećeniju utakmicu, ali i to je sport u neku ruku – istakao je Mijailović.

Potom su se i predstavnici udruženja obratili prisutnima:

Milan Stošić, Savez slepih Srbije:

- Prvi sam izvlačio, prvo kolo plej-ofa, prvi se i obraćam, pa neka i Zvezda bude prva. Dugo sam predsednik Saveza, ali po prvi put sam u prilici da prisustvujem ovakvom dogđajaju. Ovo je inspiracija, ovo ne donosi samo materijalnu podršku našim udrženjima, nego afirmiše gest koji treba da bude podsticaj drugima, jer socijalna odgovornost je uvek neophodna, pogotovo organizacijama koje se bave osobama sa invaliditetom i hvala Zvezdi na tome. Nažalost, to nije nešto svakidašnje u našem društvo, a trebalo bi da bude. Naših članova ima oko 12 hiljada u 45 udruženja, i ponosni smo i zahvalni zbog svega ovoga što Zvezda organizuje. Naši članovi su mobilni, aktivni, uključeni u mnoge aktivnosti. Lično sam se bavio sportom - atletikom, iako sam slep od 11 godine i upravo sam se na ovom stadionu pripremao sa reprezentacijom. Nadam se još boljoj saradnji, a novac koji ćemo dobiti će nam omogućiti da realizujemo brojne aktivnosti. Želeo bih da istaknem da pri Savezu slepih Srbije postoji i bibilioteka u knjigama koje su dostupne slepima u vidu brajevog pisma i audio formata, a ujedno imamo i savremeni studio za snimanje. Inspirisani ovom idejom, pozivamo Crvenu zvezdu da njeni fudbaleri posete našu bibilioteku i upoznaju se sa načinom funkiconisanja toga, te da pošaljemo poruku da i slepi mogu da se obrazuju do najvećeg nivoa i verujte da imamo mnogo magistara, doktora i akademika. Poseta Zvezde koja je ambasador Srbije u svetu, jer su njeni uspesi nadaleko poznati, bi nam mnogo značila i predstavljala bi svetlost u mraku za nas. Onaj ko uzima, njemu su pune ruke, a ko daje, njemu je puno srce, a Zvezdino srce je plemenito i hvala vam na tome.

Slađana Gordić, Udruženje gluvih Beograda:

- Hvala rukovodstvu Crvene zvezde na ovakvoj inicijativi koja se nikada u našoj istoriji nije dogodila. Ovo je lep gest koji nam daje mogućnost da budemo vidljivi i da se osećamo kao deo ovog društva. Važno je da znamo da nismo sami i da nas ravnopravno posmatrate. Pored materijalne koristi, imamo i drugu stranu, a to je podizanje svesti javnosti o osobama sa invaliditetom, konkretno o našoj zajednici gluvih koja je nevidljiva u društvu. Mnogi nemaju informacije o nama, ne znaju da nam je srpski znakovni jeziik maternji i da se njime služimo, a da nemamo adekvatno obrazovanje na svom maternjem jeziku, a samim tim imamo i dosta izazova u obrazovanju i komunikaciji. Ovo je odlična prilika da budemo vidljivi u društvu i hvala vam što ste nas pozvali - neverovatno iskustvo.

Nevena Petrović, Savez udruženja Srbije za pomoć osobama sa autizmom:

- Hvala Zvezdi na divnoj akciji koja se sprovodi i što ste nas ujedinili ispred mnogih vrsta invaliditeta. Ove godine proslavljamo 45 godina od osnivanja i rada, uz to imamo naša lokalna udruženja u 15 gradova širom Srbije, a ta udruženja čine roditelji dece mladih i odraslih sa automatizmom. Cilj nam je zaštita i ostvarivanja prava osoba sa automatizmom i njihovih porodica, a hvala Crvenoj zvezdi na ovome i apelujem na sve da dođu u što većem broju, ne samo na "našu" utakmicu, već i na sve ostale.

Bojana Babić, Savez paraplegičara i kvadriplegičara:

- Čast nam je što ste prepoznali osobe sa invaliditetom i pozvali nas da budemo deo ovakve kampanje. Cilj našeg Saveza je stvaranja društva jednakih mogućnosti, a ovom kampanjom to i činimo i šalje se poruka da zajedno možemo sve. Naša organizacija okuplja osobe sa povredom kičmene moždine, a imamo 30 udruženja i preko 1200 članova, gde je mnogo naših članova paraolimpijci, uglavnom u atletici i stonom tenisu. Hvala u ime saveza i moram da istaknem da sam prisustvovala utakmici protiv Rendžersa sa drugarima iz Saveza i da su svi uslovi bili fenomenalani. Istočni deo tribine je bio pun naših članova. Pozivam navijače Zvezde i sve osobe sa invaliditetom da prisustvuju Zvezdinim utakmicama u što većem broju.

Bojana Petrović, Udruženje za pomoć osobama sa Daunovim sindromom:

- Pre svega, danas se obeležava dan Daunovog sindroma, i izvinjavam se u ime predsednice našeg udruženja koja nije mogla da prisustvuje, ali imamo brojne manifestacije u našem Udruženju. Hvala vam na časti koju ste nam ukazali i na tome što pomažete i podižete svest ljudi na ovakav način. Omogućujete da osobe sa smetnjama u razvoju budu vidljive i ravnopravne, jer i njima treba pružiti šansu. Oni mogu i znaju mnogo toga, samo im treba prilika, zato, hvala vam. Pozivam sve navijače Zvezde da dolaze u što većem broju na utakmice, a pored finansijske pomoći kkoja nam mnogo znači, još više nam je važna podrška i što postoje ovako društveno odgovorne kompanije i sportska udruženja koja nam pomažu.

Slaviša Šušanj, Savez za cerebralnu i dečiju paralizu:

- Hvala Zvezdi koja je pokrenula ovu akciju, a prethodnici su već rekli kakav ona značaj ima i za nas je to isto. Ovu priliku bih iskoristio da pozovem navijače Crvene zvezde da podrže voljeni klub i da zajedno navijanjem dođemo do pete uzastopne titule. Velika mi je čast što sam danas ovde.

