ABRAMOVIČU, DAJ PARE I NE PRIČAJ NIŠTA! Samo je Murinjo bio dovoljno HRABAR I LUD da ovako priča sa ruskim milijarderom (VIDEO)

On više neće biti vlasnik Čelsija, kluba koji je doveo do vrha engleskog, evropskog i svetskog fudbala.

Abramovič je u junu 2003. godine postao vlasnik kompanija koje su kontrolisale Čelsi i u kratkom roku napravio odličan tim. "Plavci" su u Romanovoj eri osvojili pet od ukupno šest titula prvaka države, pet FA Kupova, tri Liga kupa, dve Lige šampiona i dve Lige Evrope.

Navijači imaju veliko poštovanje prema Rusu, a isto važi i za sve one koji su imali saradnju sa njim.

Čovek koji je, pored Abramoviča svakako najzaslužniji za velike rezultate Čelsija jeste Žoze Murinjo, trener koji je obeležio boravak Rusa u Čelsiju.

Upravo je Portugalac osoba koja je sa Abramovičem mogao da priča kao niko drugi, o čemu svedoče Murinjove reči u jednom intervjuu koji je dao pre nekoliko godina.

"Posebni" se prisetio perioda kada je doveo u klub Didijea Drogbu.

- Drogba je neverovatno veran, nikada nije zaboravio da sam ga iz Marseja doveo u Premijer ligu kada to nije očekivao. Nije bio ni toliko mlad. Pre Marseja igrao je za Gengam - rekao je Murinjo i potom otkrio na koji način je ubedio Abramoviča da je centarfor iz Obale Slonovače pravo rešenje.

- Sećam se da me je Abramovič pita 'koga želiš od napadača?', rekao sam mu 'Drogba'. Pitao me je 'ko je to? Gde je igrao?'. Rekao sam 'gospodine Ambramoviču, platite, platite i ne pričajte ništa'. I Didije je postao ikona u Čelsiju i Premijer ligi.

Drogba je u dresu Čelsija odigrao ukupno 381 utakmica na kojima je postigao 164 gola i upisao 87 asistencija. London je napustio 2012. godine, kratko je igrao za kineski Šenhua, potom i za Halatasaraj, a na Stamford Bridž se vratio na leto 2015. godine.

Karijeru je završio 2018. godine nakon igranja u MLS ligi za Montreal, Arizonu i Finiks.

