SELEKTORE, KAKO ZNAŠ I UMEŠ DOĐI DO PIKSIJA DA TI DA RECEPT ZA PORTUGAL! Darko Pančev za Kurir: Znam da je 99 odsto Srbije uz nas!

Fudbalska reprezentacija Severne Makedonije napravila je prvorazrednu senzaciju eliminisavši favorizovanu Italiju iz baraža za odlazak na Svetsko prvenstvo.

Legenda tamošnjeg fudbala, ali i Crvene zvezde, nekadašnja Zlatna kopačka Evrope, Darko Pančev otkriva za Kurir kako je on lično, ali i narod proslavio trijumf posle gola Aleksandra Trajkovskog u poslednjim trenucima utakmice u Palermu.

foto: Prinstcreen Youtube

Kako ste videli utakmicu između Italije i Makedonije?

- Kao i sve utakmice koje favorit igra kod kuće protiv autsajdera. Tako se i odvijala. Italija je pritiskala, imala posed lopte, više kornera... Ali, Makedonija je igrala pametno, čvrsto, borbeno, disciplinovano. Čekala svoj trenutak da postigne gol. Desilo se i to baš kad treba, na kraju utakmice. Momci su napravili pravo fudbalsko čudo - počeo je razgovor za Kurir Darko Pančev.

Kako vam sada deluje da je jedna mala Makedonija izbacila vladajućeg šampiona Evrope?

- Fudbal kao sport dozvoljava da slabiji po rejtingu iznenadi jačeg. U nekom drugom sportu, kao što su recimo košarka ili rukomet, to je gotovo nemoguće. U fudbalu ako ne daš gol, desi se da te stigne kazna. Italijanima se baš to dogodilo. Bilo je ovakvih senzacija i ranije, ali retko.

foto: EPA

Da li se i kako slavilo u Skoplju?

- Fudbal je najomiljeniji sport u celom svetu, pa tako i u Makedoniji. Narod je jedva dočekao da se ovo desi, pobeda protiv jedne fudbalske velesile. Bilo je dosta ljudi u centru grada, slavilo se do jutra.

Gde ste vi gledali utakmicu?

- Kod kuće, u odabranom društvu. Sa prijateljima. Naravno, da smo nazdravili. (smeh) Kao i obično. A, kako drugačije. (smeh) Uz pivo! Momci su nam priredili veliko zadovoljstvo.

foto: Profimedia

Ko je od igrača Makedonije na vas ostavio najjači utisak?

- Ne bih bilo koga izdvajao. Ali, ako već moram, neka to budu oni iz zadnje linije Velkovski, Ristovski, Musliju, Alijoski, kao i golman Dimitrijevski. Oni su stvarno izneli najveći teret. Opet, gol Trajkovskog, u stilu Ronalda... Uhvatio je loptu baš kako treba, šutnuo je ošto i ona je išla kao metak u mrežu.

Koliko može Makedonija protiv Portugala?

- E, to je veliko pitanje. Naš selektor forsira ofanzivnu igru, voli da se nadigrava, da bude efikasan. Italijani su nas naterali da se branimo, nisu nam dozvolili da iznesemo loptu. Bobi Milevski je hrabar, voli da igra za gol više. On ne igra iz straha, sa pet štopera kao neki selektori pre njega, promenio je mentalitet u ekipi i odlično radi svoj posao. Biće teško protiv Portugala, imaju četiri do pet neverovatnih pojedinaca. Ali, što da i njih ne iznenadimo. Nadu nam ne mogu uzeti, zar ne?

foto: Fss.rs

Hoće li trijumf Srbije nad Portugalom biti neki put za Makedoniju?

- Gledao sam celu utakmicu. Srbija je odigrala odlično u Lisabonu, nije se branila, imala je posed lopte, izvodila kornere, pravila šanse. Ne sme se zaboraviti da je Srbija preokrenula rezultat, posle 0:1. To nije mala stvar. Koliko ćemo mi moći u tom pogledu da uradimo, videćemo. Daj Bože! Da se vratim na meč protiv Italije. Pitanje je da li bismo mi preokrenuli rezultat da smo gubili 1:0. Treba imati igrače za tako nešto. Srbija ima.

Treba li Milevski da okrene Stojkovića?

- Preporučujem Milevskom da okrene Piksija! Da ga pronađe, kako zna i ume. Neka zove Savez. Da dobije neki savet, informaciju. Ipak je Piksi iskusniji trener, a da ne pričam kakav je fudbaler bio. Jedan od najvećih na našim prostorima. Može da mu bude od koristi. Ne treba da bude sujetan, treba da ga zove i pita.

foto: Printskrin/Jutjub

Znaju li Makedonci da cela Srbija navija za njih?

- Ne sumnjamo u to. Kad Srbija igra na SP ili EP, znam da 99 odsto Makedonaca navija za Srbiju. To je nešto što ne može da se raskine.

foto: Printskrin/Jutjub

Koliko će Elif Elmas biti pojačanje za Makedoniju?

- Elmas je u ovom trenutku u najboljoj formi od svih naših igrača. Da li smo sposobni da napravimo još jedno iznenađenje? Videćemo! Ali, velika je stvar što se Elmas vraća u ekipu - bodri Darko Pančev.

Kurir sport/Aleksandar Radonić