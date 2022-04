SRBI, U OVOG ČOVEKA MORATE DA VERUJETE! PIKSI: Vidim Srbiju u POLUFINALU Mundijala u Kataru, to je moj SAN, za njega živim

Dragan Stojković vidi Srbiju u polufinalu Svetskog prvenstva u Kataru. Selektor srpskih fudbalera promenio je mentalitet razmišljanja u nacionalnom timu, a impresivan odlazak na mundijal daje mu za pravo na još veći optimizam u grupi sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom.

Piksi je u svoje vreme bio veliki igrač, a danas je vrhunski trener, van svih šablona, stručnjak koji voli da rizikuje, igra na pobedu i gol više.

foto: FSS

Koliko Srbija može na mundijalu?

- Sanjam Katar i polufinale! Moramo da rešimo neke prepreke da bismo došli u TOP četiri. Niko nema prava da mi brani da sanjam o tome. Ja to želim, ja to hoću. Učiniću sve da dođem do tog cilja. Da li ćemo doći, ne znam. Da znam igrao bih kladionicu i bio bogat čovek. Ništa ne bih radio i popunjavao bih tikete, iako nikada nisam igrao kladionicu - samouveren je Dragan Stojković.

Kako Srbija ide u Katar?

- Da ćemo svima napraviti problem, to svakako DA. Ne dolazimo u Katar sa belom zastavom. Ne bojimo se bilo koga, apsolutno. Niko nema krila da bi leteo. To su utakmice 11 protiv 11. Treba da veruješ u sebe i ono što radiš.

foto: Printscreen/FSS

Kako vidite našu grupu? Brazilce!

- Dobili smo zaista tešku grupu, ali Bože moj nećemo se predati! Brazil je sinonim za fudbal. Meč protiv njih biće praznik fudbala. Veliki izazov za ovu generaciju. Ne bojimo se, biće to otvorena utakmica, za poželeti, gde ćemo se izmeriti sa jednom od najboljih reprezentacija. Namučićemo ih, ako nas pobede, čestitaćemo im kao džentlemni. Jači su nego pre četiri godine u Rusiji.

Da li meč sa Švajcarskom nosi i neke nefudbalske stvari?

- Biće toga. Ne možeš da zabraniš medijima, oko tih gluposti da se piše. Smatram ljude iz FS Švajcarske našim sportskim prijateljima. Složili smo se da treba da respektujemo jedni druge, da se te provokacije ne dešavaju. Mislim da će to oni preneti svojim igračima, koji su to radili, da budu na nivou takmičenja koje igraju. Sa naše strane neće biti problema. Mene politika ne zanima i mi nećemo provcirati. Ako je nekome zadovoljstvio da provocira... Mene to neće dotaći. Smatram da su ti igrači dovoljno pametni da ne ponavljaju iste greške.

foto: EPA

Jesu li vas već provocirali?

- Jedan od novinara u miks zoni postavio mi je pitanje za Švajcarsku i politiku. Pitao sam ga šta me pitaš? I rekao mu da se smiri, da ne talasa previše i pređe na drugo pitanje. Izbegao sam da o tome razgovaram. Hoću da držim našu reprezentaciju dalje od toga. Mi ne idemo na tu kartu da vređamo nekoga, ili da ga na taj način ugrožavamo.

Jesu li vas još nešto pitali?

- Neko me je pitao za tu osvetu. Neko od naših novinara. Kažem kakvu osvetu? U fudbalu i u sportu nema osvete! Igraš za svoj dres i svoju državu! To što je bilo pre četiri godine, mi smo izgubili. Nama je potpuno jasno šta treba Srbiji da ode u nokaut fazu.

Šta možete reći o Kamerunu?

- Sreli smo nas četvorica posle žreba, svi selektori. Song iz Kameruna nije ni znao sa kim je u grupi. To je i rekao, pa smo se smejali. Brazilac Tite je rekao ista grupa kao u Rusiji, a ja mu kažem gde se izgubila Kostarika. Ma, bilo je dobro. I Jakin je bio raspoložen.

foto: Profimedia

Jeste li pričali o neobičnom terminu za mundijal?

- Da, sa Vengerom, Luisom Enrikeom i Dešanom. Mišljenje svih je da je ovo specifičan mundijal baš zbog termina u kojem će biti igran. Složili smo se da je veoma kratko vreme za pripreme. Moje mišljenje je da to i nije tako loše, jer igrači dolaze iz takmičenja. Ne treba da se bavimo fizičkom pripremom, vodimo ih tri nedelje na planinu... Taj dug period sa velikom grupom ljudi, uvek izazove neke probleme. Svi su se složili sa mnom, čak i Venger.

Nadate li se da ćete na okupu imati sve fudbalere za SP?

- Svi oni koji su nas doveli na mundijal zaslužuju da budu ovde. Ali, pratimo i ostale igrače. Novembar je daleko, ko zna šta sve može da se izdešava do tada. Mi Đuričića nemamo pet meseci! Lazović je povređen. Ako se neko bude nametnuo, biće mesta. Itekako je važno igranje u klubu, bilo bi dobro da momci sebi nađu prostor i mesto za kontinuitet igara. Taj problem video se u utakmicama protiv Mađarske i Danske, gde sam morao da pravim prinudne izmene, što ne volim. Mnogi su mi tražili zamenu zbog povrede lista, zadnje lože, ili što ne mogu više...

foto: Profimedia

Deluje da ste pronašli stil za igrače koje imamo, zar ne?

- Stil koji Srbija igra nosi dozu rizika. Igrati sa trojicom u zadnjoj liniji je ofanzivan sistem. Ali, ja volim takav fudbal. Čak i da rizikujem. Kada pripremamo utakmicu govorim igračima da ćemo napraviti šansu. To smo pokazali u svakoj utakmici. Da li ćemo postići gol ne znam, a da li ćemo ući u šansu protiv Brazila, Švajcarske i Kameruna to je sigurno. I kada primiš gol nije smak sveta. Sem u poslednjem minutu, tada možeš da kažeš, ajmo kući, ako se to desi. Primali smo golove, ali smo ih i davali. To je ta nova Srbija koja igra za gol više. I to prija igračima. Da biste nešto postigli morate imati malu dozu rizika. Osećao bih se loše da moja ekipa ne da gol. Bio bih nesrećan, da igramo antifudbal, da se ponašamo kao banda na terenu, bez organizacije, čak i da nam rezultat 0:0 donese nešto i da nam mnogo znači. Treba rizikovati.

Šta za Srbiju znači biti na SP?

- Napravili smo veliki uspeh impresivnim dolaskom na mundijal. Užitak je biti deo odabranog fudbalskog sveta. Samo su 32 zemlje ovde. Sve to daje satisfakciju i reprezentuje Srbiju na pravi način.

foto: Starsport

Bili ste vrlo aktivni na "koučing panelu", zar ne?

- Dva puta sam se javljao za reč. Moja ideja je da u Katar treba da vodimo 26 igrača, 23 plus tri golmana! Smatram da je to jedan optimalan broj i da niko nije protiv toga. Zbog kovida, povreda i raznih stvari. Verujem da ćemo dobiti zeleno svetlo. U drugom obraćanju rekao sam da svi igrače treba da sede na klupi, a ne da trojicu šaljem na tribine. Vidim da su se svi složili. Mislim da će to razmišljanje proći i zvanično.

Kakav je plan pred dolazak u Katar?

- Hoću da odigramo jednu kontrolnu utakmicu. Više za nas, da uigravamo taktičke varijante i vidimo finalnu sliku kako tim treba da izgleda. Logikom to naš protivnik trebalo da bude neka iz zemalja iz okruženja - Emirati, Oman, Bahrein... Pričam napamet, tako nešto. Ne postoji mogućnost da igramo sa nekim protivnikom koji bi bio pandam Brazilu.

Kolege iz BiH zanimalo je mišljenje Piksija o grupi gde je Hrvatska.

- Hrvatska je imala daleko više sreće nego Srbija. Smatram da su Hrvati kao vicešampioni sveta neko na koga moraš da računaš. Sa Belgijom bi trebalo po kvalitetu i begraundu koji imaju da prođu, uz sve poštovanje prema drugima. Ali, nikad ne reci nikad. Ne treba potceniti Maroko i Kanadu. Kanada je završila ispred Amerike i Meksika. To je opet problem za Hrvatsku, ne za mene.

foto: Starsport©

Šta vas muči poslednjih dana?

- Mnogi mi šalju zahteve za karte. Nisam ja tiketing servis! Neću menjati telefon, naravno - smejući se završio je razgovor Piksi za sajt FSS.

Kurir sport