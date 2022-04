SKANDAL! ŠVAJCARAC PROVOCIRAO PIKSIJA! Pitao ga za DŽAKU i ŠAĆIRIJA, on mu odgovorio: Hajde ne talasaj, smiri se

Švajcarski mediji su još pre žreba dizali tenziju u toj zemlji pisanjem da ne bi bilo dobro za njihov tim da dobiju Srbiju za protivnika na Mundijalu. Kada se to desilo, usledilo je spinovanje u tamošnjim medijima.

Sa provokacijama se u Dohi susreo i selektor Dragan Stojković i to nekoliko minuta posle žreba, kada su Orlovi saznali da će igrati sa Brazilom, Švajcarskom i Kamerunom na SP u Kataru.

- Jedan od novinara u miks zoni postavio mi je pitanje za Švajcarsku i politiku. Pitao sam ga šta me pitaš? I rekao mu da se smiri, da ne talasa previše i pređe na drugo pitanje. Izbegao sam da o tome razgovaram. Hoću da držim našu reprezentaciju dalje od toga. Mi ne idemo na tu kartu da vređamo nekoga, ili da ga na taj način ugrožavamo - odgovorio je Stojković.

I neki od srpskih novinara koji su izveštavali iz Dohe pali su pod uticaj Švajcaraca.

- Neko me je pitao za tu osvetu. Neko od naših novinara. Kažem kakvu osvetu? U fudbalu i u sportu nema osvete! Igraš za svoj dres i svoju državu! To što je bilo pre četiri godine, mi smo izgubili. Nama je potpuno jasno šta treba Srbiji da ode u nokaut fazu.

Utakmica sa Švajcarskom nosi nefudbalske stvari, u to nema sumnje.

- Biće toga. Ne možeš da zabraniš medijima, oko tih gluposti da se piše. Smatram ljude iz FS Švajcarske našim sportskim prijateljima. Složili smo se da treba da respektujemo jedni druge, da se te provokacije ne dešavaju. Mislim da će to oni preneti svojim igračima, koji su to radili, da budu na nivou takmičenja koje igraju. Sa naše strane neće biti problema. Mene politika ne zanima i mi nećemo provcirati. Ako je nekome zadovoljstvio da provocira... Mene to neće dotaći. Smatram da su ti igrači dovoljno pametni da ne ponavljaju iste greške - jasan je Dragan Stojković.

