UŽIVO, VIDEO, LIGA ŠAMPIONA: Spektakl u Mančesteru, Gvardiola na Čolov AUTOBUS, Liverpul u paklu Lisabona

U derbiju večeri Mančester siti dočekuje Atletiko Madrid.

Ove dve ekipe prvi put se sastaju u elitnom takmičenju a svoja očekivanja pred meč izneo je trener " građana" Pepe Gvardiola.

Katalonac je odbio da priča o stilu igre ekipe Čolo Simeonea, tj. dobro poznatom defanzivnom i ratničkom pristupu.

"Neću ni sekund da učestvujem u toj glupoj debati. Svi pokušavaju da dobiju utakmicu. Ako oni pobede, oni su u pravu. Ako mi pobedimo, mi smo u pravu. Postoji pogrešna predstava o načinu na koji oni igraju. Napadaju više nego što to ljudi misle", rekao je Gvardiola i upitao:

"Šta znači ružan fudbal? Moj tim je pobedio na Old Trafordu sa 1:0, a Bernardo Silva je proveo pet minuta u korneru. To nije ružno, to je odbrana rezultata", rekao je Gvardiola.

Španac je objasnio da u Ligi šampiona uvek previše razmišlja o taktici, pa će tako i za sutra imati potpuno novu taktiku.

"Bilo bi dosadno da uvek igramo na isti način. Ako ljudi misle da možemo da igramo na isti način protiv Atletika kao protiv Liverpula, ja se ne slažem s tim. Napraviću neverovatnu taktiku za sutra. Sutra igramo sa 12 igrača", najavio je Gvardiola.

Zanimljivo je da su oba tima su do četvrtfinala došla pobedama u gostima.

Mančester siti je u osmini finala lako savladao Sporting ( 5:0, 0:0), dok je Atletiko izbacio gradskog rivala Sitija ( 1:1, 1:0)

U drugoj utakmici večeri Benfika u Lisabonu dočekuje Liverpul.

Englezi su favoriti, ali tako ne misli Jirgen Klop harizmatični strateg " redsa"

"Biti na maksimumu je plan za sve utakmice. Benfika možda nije tamo gde želi da bude u svojoj ligi, ali je težak protivnik", rekao je Klop.

Nemac je istakao da je njegov tim spreman za novi izazov.

"Potrebni su nam želja, mentalitet i uzbuđenje. To ne može da se kupi. Moraš da sazriš kao igrač, kao trener, kao tim. To vam omogućava da budete mirni. To je iskustvo. Igrali smo utakmice u kojima smo vodili sa 1:0 i gde smo i dalje jurcali kao ludi. Želim da moji igrači razmišljaju na pravi način", objasnio je Klop.

Liverpul je u četvrtfinalu izbacio Inter u dvomeču ( 2:0, 0:1), dok je Benfika pomalčo iznenađujuće savladala Ajaks (2:2, 1:0)

Mečevi su na programu u 21h

