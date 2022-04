TEŠKO DETINJSTVO SJAJNOG BELGIJANCA: Hranitelji su ga se odrekli kao da je SMEĆE, samo ga je FUDBAL zanimao u životu!

Kevin De Brujne, jedan je od najboljih fudbalera na svetu. U utorak veče golom je rešio pitanje pobednika prvog četvrtfinalnog duela Lige šampiona između njegovog Mančester sitija i Atletika iz Madrida.

Njegov karakter je specifičan, što bi treneri rekli težak je za saradnju. Pep Gvardiola ima sjajnu saradnju sa njim, uspeo je da mu pronađi crtu, kako da mu priđe i iz njega izvuče ono najbolje.

Kako sam Kevin De Brujne priznaje, zatvoren je i nije društven, a to je sve posledica teškog detinjstva, o čemu on nema problema javno da priča.

- Od detinjstva sam bio veoma tih i veoma stidljiv. Za razliku od mojih vršnjaka, nisam kao mali imao Plejstejšn. Nisam imao ni mnogo bliskih prijatelja. Fudbal je za mene bio sve, igrajući ga bio sam srećan i zadovoljan. Van terena sam bio introvertan. Satima ne bih progovarao, iako bih bio u društvu. Ali na terenu, tamo sam umeo da se zapalim - otkrio je Kevin De Brujne.

Kevin De Brujne potiče iz specifične porodice, jer je odrastao sa majkom i sestrom. Loptu je počeo da šutira kada je imao samo četiri godine, a sa 14 se odvojio od porodice. Od malih nogu je sebi postavljao cilj da postane profesionalac, jer je želeo da što pre dođe do velikog kluba. Kada je dobio punudu Genka, njegova majka nije mogla da se preseli na drugi kraj Belgije iz grada Drongena. Klub je rešio problem tako što je Kevina prvo smestio u internat, a potom mu pronašao hraniteljsku porodicu. Njegova majka Ane Kalant rođena je u Burundiju, a živela je i u Obali Slonovače, zbog posla je mnogo putovala po svetu.

Ubrzo je Kevin postao vođa tima, osvojio je dečiji kup Belgije, sa 13 godina otišao je na kamp Arsenala, a godinu dana kasnije osvojio je turnir dečijih timova u Parizu. Plavokosi dečak je postao najbolji igrač na turniru, na kome je učestvovalo 350 klinaca. Mnogi su stariji dve ili tri godine od njega. Kada su počeli praznici, Kevin je spakovao stvari i otišao svojoj kući. Hranitelji su mu poželeli lep raspust. Ali, kada se vratio na jesen, oni više nisu želeli da ga prime u svoj dom. Tu vest mu je saopštila uplakana majka:

- Kažu da je to zato, što si takav, kakav si. Rekli su da si previše tih i komplikovan. Ne mogu da nađu kontakt sa tobom.

De Brujne se prisetio te epizode u životu.

- Bio sam u šoku! To su bile lične stvari. Ta porodica mi to nikada nije rekla u lice, nije bilo problema. Uvek sam bio u svojoj sobi, nikome nisam smetao. Na našem poslednjem susretu mahnuli su mi kao da je sve u redu. A onda su klubu rekli da ne žele više da me vide. Ove reči su mi se urezale u glavu. Nekoliko sati sam šutirao loptu u zid i sećam se, rekao sam naglas: Biće sve u redu. Za dva meseca biću u prvom timu.

Ljudi iz Genka smestili su ga u internat, a on je bukvalno eksplodirao. Trenirao je kao lud i čekao svoju šansu.

- Dobro se sećam trenutka kada se sve promenilo. Igrali smo u petak uveče, ja sam ostao na klupi. U drugom poluvremenu su me pustili na teren. I onda su mi kroz glavu prolazili flešbekovi.

Prvi gol. Ne žele više da te vide.

Drugi gol. Previše si tih.

Treći gol. Previše si komplikovan.

Četvrti gol. Ne žele te u svojoj blizini.

Peti gol. Sve zbog toga ko si.

Dva meseca kasnije, De Brujne je promovisan u prvi tim Genka. Klub je kontaktirao Kevinove roditelje i saopštio da je ponovo spreman da plati smeštaj u nekoj od hraniteljskih porodica u gradu. Ubrzo se pojavila žena iz iste porodice u kojoj je živeo.

- Prišla mi je i rekla da me žele nazad! Vrati se, kazala mi je smeškajući se. Meni nije bilo smešno. Reklao sam joj: Bacili ste me kao da sam smeće. Sada mi je krenulo, a ti želiš da se vratim? To što ste me šutnuli i odbacili, samo mi je dalo snage da uspem - otkrio je De Brujne svoj razgovor sa hraniteljkom.

Ubrzo je Belgijanac postao standardni prvotimac Genka, prodat je Čelsiju za 8.000.000 evra. Tamo je imao sukob sa trenerom Žozeom Murinjom, pa je tri godine morao da provede na pozajmicama u Nemačkoj, u Verderu i Volfzburgu. Blistao je u Bundesligi, pa ga je od Čelsija otkupio Mančester siti za naverovatnh 55.000.000 evra. Time je postao najskuplji igrač u Engleskoj, a u sezonama koje su sledile sjajnim partijama se izborio za status jednog od najboljih igrača u istoriji Premijer lige. Da bi postao top igrač, ostaje mu da osvoji Ligu šampiona. Biće na dobrom putu, ako izbaci Atletiko iz Madrida.

Inače, Kevin De Brujen oženjen je sa Mišel Lakroa od 2017. i sa njom ima troje dece. U svojoj autobiografskoj knjizi "Keep It Simple" koju je izdao 2014. opisao je svoj život, posebnu nesrećnu ljubav sa Karolin Lijnen koja ga je ostavila zbog timskog kolege Tiboa Kurtoe. Pored maternjeg holandskog jezika, govori francuski, engleski i nemački.

