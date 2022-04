TRENER CRVENIH ĐAVOLA KRITIČAN: Rangnik doveo u pitanje da li Mančester Junajted zaslužuje Ligu šampiona posle poraza od Evertona

Trener Mančester junajteda Ralf Rangnik rekao je da njegovi fudbaleri neće zaslužiti da igraju u Ligi šampiona sledeće sezone, ako do kraja sezone budu nastavili da igraju kao što su igrali u današnjoj utakmici protiv Evertona

Junajted je danas na gostujućem terenu izgubio od Evertona sa 0:1 i sedmi je na tabeli sa 51 bodom, šest manje od Totenhema na četvrtom mestu, poslednjem koje vodi u Ligu šampiona sledeće sezone.

"Ako budemo igrali kao sada, onda to i ne zaslužujemo. Igrači bi trebalo da žele da igraju u medjunarodnim takmičenjima, ako je moguće u Ligi šampiona. Ako želite da se plasirate u Evropu, onda bi trebalo da postignete gol za 95 minuta u ovakim utakmicama", rekao je Rangnik, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Everton se bori za opstanak i ima četiri boda više od Barnlija koji je prvi ispod crte. Ekipa Frenka Lamparda je u duel ušla posle poraza u prošlom kolu od Barnlija (2:3).

"Uz svo poštovanje Evertonu, pošto ima dobar tim, ali ako ne postignete gol protiv tima koji je primio tri gola od Barnlija, ne možete da očekujete da izvučete nešto iz utakmice. Prvih 25 minuta smo kontrolisali utakmicu, a to vreme nismo uspeli da iskoristimo da napravimo prednost. Mogli ste da osetite da se Everton raspada posle tog rezultata protiv Barnlija. Sasvim logično nisu bili puni samopouzdanja, ali mi to nismo uspeli da iskoristimo", naveo je Rangnik.

On je u novembru zamenio Olea Gunara Solšera i za to vreme Junajted je pobedio u osam od 17 premijerligaških utakmica. ; Rangnik, koji će predvoditi ekipu do kraja sezone, rekao je da na ekipu ne bi trebalo da utiču spekulacije o novom treneru kluba.

"Ne mislim da bi to trebalo da bude izgovor. Mi smo Mančester junajted. Imamo mnogo stranih igrača. Ne treba da postoji alibi. Sledeće sezone doći će novi trener. Na ekipu ne bi trebalo da ima uticaja da li će se vest objaviti sada ili za 10 dana", naveo je Rangnik.

