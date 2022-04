Savršen dan da se rezerviše mesto u avionu za Katar uz najjače kvote na svetu na Zvezdu, Junajted i Dortmund

Danas ključa. Ponuda fudbalskih mečeva je velika, prava poslastica za kladioce...

Bukmejkeri Mozzarta izabrali su za subotu tri kvote koje će u svakom trenutku da budu najveće na svetu. U pitanju su jedinica na Crvenu zvezdu protiv Partizana u večitom derbiju koji može da odluči pitanje prvaka Srbije, potom kec na Mančester Junajted u sudaru sa fenjerašem Noričem, i naposletku jedinica na Dortmund u sukobu sa Volfzburgom.

Ovi koeficijenti značajno mogu da vam asistiraju da pogodite najveću kvotu i budete jedan od 122 srećnika koji će sa Mozzartom da putuju na Mundijal i gledaju meč Srbija - Brazil.

CRVENA ZVEZDA - PARTIZAN (SUBOTA, 18.00), KEC 2,20

Večiti derbi je sam po sebi satkan od tenzije i strasti, a još kada je ulog osvajanje titule onda dodatno dobija na težini. Crvena zvezda dočekuje Partizan na startu plej-ofa Superlige, sa željom da slavljem pobegne najvećem konkurentu, dok se gosti iz Humske nadaju da mogu pobedom da se vrate na tron. Crveno-beli su na vrhu tabele, sa dva boda više od Partizana, i u dobroj su situaciji da odbrane titulu. Izabranici trenera Dejana Stankovića snažnom ofanzivom su radili na veoma uspešnom toku dosadašnje kampanje. Nijedan tim u Superligi nije postigao više golova, a prva zvezdaa Aleksandar Katai istakao se sa 20 pogodaka. Zvezda je neporžena na svom terenu na 15 ovosezonskih ligaških duela, dok je Partizan u gostima izvojevao 13 od 15 proteklih mečeva. Parni valjak ima najjaču odbranu u šampionatu, koja je dozvolila samo 0,3 primljena gola u proseku na 30 utakmica šampionata.

Misliš da poznaješ fudbal bolje od drugih? Mozzart Prognozzer ti pruža šansu da to i dokažeš i osvajaš vredne nagrade svake nedelje! Odigraj odmah potpuno besplatno!

MANČESTER JUNAJTED - NORIČ (SUBOTA, 16.00), KEC 1,35

Mančester Junajted nastavlja borbu za plasman u Ligu šampiona, a naredni rival je fenjeraš Norič. Crveni đavoli su ove godine dogurali do osmine finala najboljeg evropskog takmičenja gde su eliminisani od strane šampiona Španije Atletiko Madrida, od kojeg su izgubili 1:2 u zbiru dva susreta. U šampionatu Premijer lige izabranici Ralfa Rangnika imaju 14 pobeda i devet remija posle 31. kola, to im je donelo 51 bod i trenutno sedmo mesto. U poslednjoj utakmici đavoli su izgubili od Evertona (0:1). Norič je do sada ostvario samo pet pobeda i šest remija, na kontu ima 21 bod i otuda je poslednji na tabeli. Linija napada izgleda veoma slabo, a u prethodnoh utakmici Kanarinci su savladali Barnli (2:0).

DORTMUND - VOLFZBURG (SUBOTA, 15.30), KEC 1,60

Borusija Dortmund u celini ima sasvim pristojnu sezonu. Bilo je veoma teško nametnuti borbu Bajernu za titulu, ali Milioneri pokušavaju da ne dozvole konkurentima da ih ugroze na drugoj poziciji. Trenutno su drugoplasirani na tabeli sa devet bodova zaostatka za Bajernom, a imaju i teorijske šanse za titulu. Borusija je u prošlom kolu savladala Štutgart sa 2:0, ostvarivši 19. pobedu u sezoni. Volfzburg je razočarao i primoran je da sezonu okonča u borbi za opstanak. Za sada je pozicija Vukova prilično stabilna jer se nalaze na 13. mestu na tabeli sa osam bodova više od zone ispadanja. U prošlom kolu Volfzburg je savladao Arminiju sa 4:0, prekinuvši seriju od tri uzastopna poraza.

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama, ali će u svakom trenutku u Mozzartu biti najveće na svetu.

Promo