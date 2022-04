DA LI JE OVO KRAJ DOMINACIJE ZVEZDE I PARTIZANA: Milan Mandarić spreman da svoj NOVAC uloži u Srbiju, izabrao je i klub!

Fudbalski radnik i bivši vlasnik nekoliko klubova u Evropi Milan Mandarić ima plan da se vrati u Srbiju i svoj novac investira u domaći fudbal. Američki državljanin i biznismen srpskog porekla imao je dosta uspeha radeći u fudbalu.

foto: Profimedia

Iako je ušao u devetu deceniju života i dalje je agilan. Uspehe u fudbalu pravio je kao vlasnik belgijskog Šarlroa, francuske Nice, engleskih klubova Portsmuta, Lestera i Šefild Venzdeja, a do pre nekoliko meseci bio je gazda ljubljanske Olimpije. Slovenački klub prodao je investitoru iz Nemačke Adamu Delijusu.

Zanimljivo, nikada nije uložio svoj novac u Srbiju, zemlju u kojoj je odrastao.

- Zvali su me u Crvenu zvezdu i Partizan. Pomogao sam Crvenoj zvezdi, doveo sam Piksija, Belodedića, kao i neke druge igrače. To sam ponovio i ljudima iz aktuelne srpske vlasti. Hvala na pozivima, ali ja sam osoba koja ima projekte i sebe tu vidi. Na primer, zvali su me i iz Hajduka iz Splita. Sve su to fantastični klubovi, imaju navijače, ali imaju i probleme - rekao je Milan Mandarić (83) za slovenački portal Nogomania i nastavio:

foto: Www.crvenazvezdafk.com

- Iskreno, oni imaju probleme koje država treba da reši. Ja uvek tražim punu odgovornost, punu kontrolu i vlasništvo u klubu. Ako me pitate da li bih sada vodio klub u Srbiji, ako bih tako nešto i uradio, mogao bih samo svoju Vojvodinu. Volim Novi Sad, ljude tamo.

foto: Starsport©

Mandarić se nada uspehu reprezentacije Srbije na SP u Kataru.

- Nadam se da ću ići! Presrećan sam i ponosan na ovaj uspeh. Moja domovina ide na Svetsko fudbalsko prvenstvo! Posebno mi je drago što je selektor ove reprezentacije moj prijatelj Piksi. Doveo sam ga iz Niša u Crvenu zvezdu. Tada je uloženo, ako se dobro sećam, 180.000 nemačkih maraka. I dalje smo u kontaktu.

foto: @starsport

Srbija bi mogla biti iznenađenje na Mundijalu.

- Ima dosta mladih i talentovanih igrača u timu, to je dobro. Piksi je napravio pravi miks, zna sa igračima. Znate, Srbi imaju sve što fudbalu treba. Oni su mangupi, talentovani su, kreativni... Kompletni su. Najvažnija stvar kada želite da uradite nešto veliko je da imate karakter, želju za pobedom, a važan je i trener koji mora da bude pobednik.

Milan Mandarić često boravi u Srbiji koju doživljava kao svoju zemlju.

- Rođen sam u Hrvatskoj, a odrastao u Novom Sadu. Sa sobom nosim srpski pasoš, zovu me Amerikanac srpskog porekla. Vidim da je Srbija kao država napravila značajan napredak. Mnogo se ulaže, mnogo se gradi, raste kvalitet života, to je dobro, uprkos svim problemima koji tek treba da se reše. Beograd je, naravno, nešto sasvim drugo od ostatka Srbije. Mnogo se ovde gradi i privređuje.

foto: Predrag Vučković

Upitan zašto nikada nije investirao u Srbiju kaže:

- Neki ljudi su me razočarali!

Milan Mandarić uložio je veliki novac u ljubljansku Olimpiju, ali je klub napustio sa minusom od 25 miliona evra.

- Kada sam došao u Sloveniju, posle mnogo godina života i rada na Zapadu uhvatila me nostalgija. Slovenija je veoma lepa. Ali pojedini ljudi su me razočarali. Nisu imali poštovanja za ono što sam radio. Ovde padneš, a nema ko da ti pruži ruku.

foto: Reuters

Fudbal na prostorima bivše Jugoslavije ima potencijal da postane ozbiljan biznis.

- Mislim da ima. Ovaj region ima bazu, odnosno ima dosta mladih i talentovanih igrača. To je ono što sam želeo i tražio u Olimpiji od svakog trenera. Promenio sam ih dosta jer nisu sledili moju želju da obrazujem i promovišem mlade igrače. Treba forsirati škole fudbala. Navijač mora svojim očima da vidi kako dečak iz njegove ulice postaje fudbaler i igra za svoj klub. Fudbal je velika industrija. Ceo svet tako radi. Fudbal mora da bude biznis, ali je potrebno mnogo truda da se to i ostvari.

O nekakvoj regionalnoj ligi ima svoje mišljenje.

- Da sam mlađi, pozabavio bih se ovim pitanjem. Ozbiljno sam razmišljao o tome pre mnogo godina. Bili su mi neophodni ozbiljni ljudi da vode takav posao. Nažalost, ostala je samo ideja, jer sam tada napustio Lester. Kupio sam Šefild i jednostavno više nije bilo vremena za to. Ponavljam, ovaj region ima uslova za ovakvu ligu, ima mnogo talenata - ocenio je biznismen i čovek fudbala.

Milan Mandarić rođen je 5. septembra 1938. u selu Vrebac u Lici, u okolini Gospića. Kao dete se sa roditeljima preselio u Novi Sad, u Srbiju, gde se odškolovao i nastavio očev posao vodeći prodavnicu. Zbog neslaganja sa komunističkim režimom tadašnje Jugoslavije odlazi u Ameriku i tamo počinje biznis sa proizvodnjom kompjuterskih komponenti.

Kurir sport

Bonus video:

01:19 Piksi pohvalio Erakovića iz Zvezde