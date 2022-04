LAMPARD UDARIO NA LIVERPUL: Na Enfildu protivnicima ne dosuđuju penale

Everton je danas kao gost izgubio u gradskom derbiju protiv Liverpula sa 0:2 i nalazi se u zoni ispadanja iz Premijer lige.

U Evertonu smatraju da su oštećeni za penal, a da ga sudija nije dosudio zbog vatrene publike na Enfildu.

"To je bio penal u drugom poluvremenu. Ne mislim da ćete ih dobiti ovde. Mislim da je (fudbaler Liverpula) Mo Salah bio na drugom kraju terena, da bi on dobio penal. Ne pokušavam da napravim sukob, samo mislim da je to ponekad realnost fudbala", rekao je Lampard, preneo je Skaj.

Lampard veruje da je defanzivac Liverpula Žoel Matip napravio prekršaj na Entoniju Gordonu, koji je pre toga tokom meča dobio žuti karton zbog simuliranja.

"Možda sam ponekad igrao u klubovima iz vrha lige sa publikom iza mene, a u takvim situacijama ih više dobijete nego što ih ne dobijete (penala). Drugi start na Entoniju, to je bio čist prekršaj. Ali ovde ih ne dobijate", dodao je on.

Ove sezone u Premijer ligi na Enfildu nije dosudjen nijedan penal za gostujuće ekipe.

Everton je pretrpeo 19. poraz i nalazi se u zoni ispadanja na 18. mestu sa 29 bodova, dva boda manje, ali i utakmicom manje od Barnlija, koji je prvi iznad crte.

Liverpul je drugi na tabeli sa bodom manje od Mančester sitija.

Beta