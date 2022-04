BRĐANI GOSTUJU NA MARAKANI Lešnjak: Nismo zaboravili da igramo fudbal, nadamo se pozitivnom rezultatu protiv Zvezde

"Nadamo se da možemo do pozitivnog rezultata. Znamo ko nam je rival, znamo kvalitete Crvene zvezde. Činjenica je da igraju odlično, posebno u drugom delu sezone, uspeli su i da prestignu Partizan, za kojim su jesenas zaostajali pet bodova. Po mom mišljenju, najbolja su ekipa prvenstva. Ali, sigurno se nećemo braniti. Trudićemo se da iskoristimo svaku eventualnu priliku koja nam se ukaže, samo u tom slučaju možemo do pozitivnog ishoda", rekao je Lešnjak, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Čukaričkog igraju u sredu od 18.30 protiv Crvene zvezde, utakmicu 33. kola Super lige Srbije.

Jedinu pobedu na stadionu "Rajko Mitić" Čukarički je ostvario 27. aprila 2016. godine, a i tada je Lešnjak bio na klupi.

"Bila su to četiri fantastična dana, u kojima smo ostvarili neverovatan podvig. Slavili smo najpre protiv Partizana u gostima, potom isto učinili u duelu sa Crvenom zvezdom na strani. Niko to posle nas nije ponovio, teško da je neko i pre nas to učinio. Ali, to je prošlost, jednostavno takav je bio tajming u tom trenutku", naveo je Lešnjak.

On u predstojećoj utakmici neće moći da računa na prvotimce Uroša Drezgića i Ibrahima Endijaea.

"Sigurno je da nam ta činjenica remeti pripremu meča. Sa druge strane, ovo je grupa od 20-tak kvalitetnih igrača, nedostatak dvojice prvotimaca ne sme da se primeti na terenu. Čukarički tokom čitave sezone igra sa velikim brojem bonus igrača. Ali, ne žalimo se zbog toga, naprotiv, to je filozofija kluba. Naravno da su ti momci pokazali da su velika perspektiva kluba, vrlo su talentovani, neki od njih već standardni prvotimci", naveo je Lešnjak.

Čukarički je u poslednje četiri utakmice osvojio dva boda, od čega je vezao dva poraza u poslednja dva meča, a Lešnjak je rekao da ekipa nije zaboravila da igra fudbal.

"Ne smeju da nas uzdrmaju dva vezana poraza. Teško da za naše mlade igrače može da postoji veći motiv od gostovanja Crvenoj zvezdi. U takvim mečevima se postaje igrač, treba da im bude uživanje što imaju priliku da igraju u takvom ambijentu. Sigurno je da ih čeka i daleko veći broj gledalaca nego inače, što bi takodje trebalo da predstavlja dodatni motiv", naveo je Lešnjak.

Čukarički je treći na tabeli sa 54 boda, a Zvezda je prva sa 85, dva više od Partizana.

"Relativno smo blizu da obezbedimo treće mesto. Ali, ne bavimo se nikakvim računicama. Gledamo samo od utakmice do utakmice, želja je da na svakoj sledećoj damo maksimum. Kad prodje gostovanje Crvenoj zvezdi, pričaćemo o Nišlijama", rekao je Lešnjak.

