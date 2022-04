DEKI, ČEKAO SAM OVO ČETIRI GODINE: Najluđi potez Ibrahimovića! UNIŠTIO JE ČUVENOG ITALIJANA, a onda mu je prišao Stanković (VIDEO)

Zlatan Ibrahimović je jedan od najkontroverznijih fudbalera na svetu, a jedna od njegovih najluđih priča i danas se prepričava.

Legendarni Šveđanin je jedan od retkih fudbalera koji je tokom karijere igrao za Juventus, Inter i Milan, a događaj koji je ponovo aktuelan je iz perioda od 2006. do 2010. godine.

Sve je počelo na "Derbiju dela Madonina" između Intera i Juventusa u oktobru 2005. godine kada je Ibrahimović morao da napusti teren nakon grubog starta Marka Materacija.

Čuveni defanzivac je sa dve noge uklizao u noge napadača, a pritom je đonom startovao na nogu Ibrahimovića.

- Igrao sam za Juventus protiv Intera. Materaci je uleteo u mene kao ubice i povredio me je. On je bio čvrst fudbaler, to je u redu, ali postoje dva načina da se bude čvrst. Trener Fabio Kapelo je rekao da će me zameniti. Rekao sam da hoću da se vratim. Želeo sam osvetu, ako mi neko uradi nešto tako, ja to ne zaboravljam. Ali posle dva minuta sam osetio veliku bol i morao sam da izađem - rekao je Ibrahimović.

foto: EPA/Daniel dal Zenarro

On se potom prisetio i utakmice koju je igrao protiv Intera kao fudbaler Milana 2010. godine kada se osvetio visokom štoperu.

- Svi su bili protiv mene, ali to me motiviše. Ipak, ako izgubite kontrolu, neće biti dobro. Dobio sam penal... Ko me je oborio? Materaci. U drugom poluvremenu je opet krenuo na mene i ja sam ga udario potezom iz tekvondoa. Poslao sam ga u bolnicu. Dejan Stanković me je pitao zašto sam to uradio. Rekao sam mu da sam čekao taj momenat četiri godine. Zato sam to uradio - rekao je Ibrahimović.

Kako su izgledale obe situacije možete pogledati na sledećem snimku:

Kurir sport