SAMO DA NEMA PREMIRANJA ZA NAMERNE CRVENE KARTONE I PRAVLJENJE PENALA Stanojević dao odgovore koji SVE zanimaju! Natho, premije...

Trener fudbalera Partizana Aleksandar Stanojević rekao je da sve "informacije" o sukobima u timu, crno-belima samo daju dodatnu motivaciju i istakao da je "prirodno" nadati se "kiksu" Crvene zvezde u Novom Sadu.

Glasine o sukobima prvo je demantovao fudbaler Partizana Bibras Natho, a odmah i Stanojević.

- Svaki ozbiljni mediji koji se bavi Partizanom vidi da su to smešne priče koje mesec dana unazad plasiraju tabloidi. To su vrlo proverljive stvari, ovde je svakodnevno 50 ljudi i to ne može da se sakrije. Sve te laži igračima daju dodatnu motivaciju. Dobar su efekat napravili, hvala im - poručio je Stanojević.

foto: FK Partizan / Miroslav Todorović

Stanojević se osvrnuo i na Nathovu konstataciju da je trener najzaslužniji za uspehe crno-belih.

- Meni je najveći kompliment bio kada je Natho otrčao do Jojića i podržao ga i kad je Rikardo okupio sve i pokazao koliko nam je važno da svaku utakmicu dobijemo i koliko želimo da nas ljudi podržavaju i da budu uz nas. Ta dva trenutka sa poslednje utakmice su najlepša koja su se desila u poslednje vreme - rekao je Stanojević.

Fudbaleri Partizana, koji zaostaju dva boda za Crvenom zvezdom, u nedelju gostuju Napretku u utakmici četvrtog kola plej-ofa Super lige Srbije. Meč u Kruševcu na programu je od 19.05 časova, a pre toga će u derbiju kola u Novom Sadu snage odmeriti Vojvodina i Crvena zvezda (17.00).

- Prirodno je nadati se kiksu Zvezde. Pratim ozbiljno sve utakmice, pogotovo našeg najvećeg rivala. Mi se nadamo - rekao je Stanojević.

Govoreći o Napretku, Stanojević je naveo da njegovu ekipu očekuje uvek nezgodno gostovanje u Kruševcu i dodao da su crno-beli spremni i da će u najjaćem sastavu izaći na tu utakmicu.

- Igraju dosta agresivnije, disciplinovaniji su. Plej-of je teže takmičenje, jače su utakmice. Što se tiče sistema, igrali su slično kao i kod prošlog trenera, mislim da tu neće previše menjati - izjavio je Stanojević.

foto: Starsport

Prošlu utakmicu s Napretkom, po mišljenju Stanojevića, obeležilo je to što njegovoj ekipi nije dosuđen penal.

- Znam da ne vole ljudi kad mi pričamo, ali i taj i još neki trenuci su odredili u velikoj meri tok takmičenja. Sigurno da je taj nedosuđen penal i još neke razne stvari koje su se dešavale uticale na to da mi budemo u položaju koji ne zaslužujemo. Ostaje žal zbog svega toga i gnev zbog svega što nam se desilo jer smo sve pošteno odrađivali na svakoj utakmici - kazao je Stanojević.

Stanojević je izrazio poštovanje prema Kruševljanima zbog poštene igre i istakao da se nada da će tako biti i u nedelju..

- Svaka ekipa koja igra pošteno i koja daje svoj maksimum je za respekt. Napredak je igrao tu utakmicu pošteno, borili su se. Mi uvek poštujemo takve stvari. Bolje je to nego da neko namerno napravi crveni karton, da izađete sa kombinovanim sastavom bez deset igrača ili da primite neke vrlo lako golove. Pre smo za ovu varijantu, više poštujemo ekipe koje se bore i daju maksimum. Nadam se da će sve biti fer i korektno - dodao je Aleksandar Stanojević.

Stanojević nije želeo da komentariše glasine da su igrači Napretka "premirani".

- Bitno je da igraju muški i pošteno kao što su igrali u Beogradu. Uvek poštujem takve ekipe. Bolje da budu premirani i da igraju na taj način, nego da budu premirani i da naprave crvene kartone ili penale - zaključio je trener Partizana Aleksandar Stanojević.

Kurir sport