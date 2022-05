KLOP POSLE PLASMANA U FINALE LIGE ŠAMPIONA: Kao da je prvo, uvek je posebno (FOTO)

"Finale osećam kao da je prvo. Uvek je posebno. Veliko poštovanje prema Viljarealu. To je odličan stadion, i ovo što su uradili do sada, ovo što je uradio Unaj Emeri, to je neverovatno. Zaslužili smo, ali ova pobeda dolazi posle odlične partije igrača. Vratiti se sa 0:2... Nisam želeo da branimo rezultat iz prve utakmice, već da idemo na pobedu", rekao je Klop.

Fudbaleri Liverpula pobedili su u utorak na gostovanju Viljareal sa 3:2, u revanš meču polufinala Lige šampiona.

Liverpul je u prvom meču slavio rezultatom 2:0.

Viljareal je posle prvog poluvremena vodio u revanšu sa 2:0, da bi engleski tim u nastavku napravio preokret i pobedom se plasirao u finale.

"U početku smo bili impresionirani njima. Nismo ništa gradili... Slali smo duge lopte i forsirali igru. Imali smo nekoliko dobro odigranih lopti, ali nikada dovoljno dobro. Na pauzi sam objasnio igračima da moramo da budemo jači i da se krećemo pametnije. Nismo se dovoljno kretali", dodao je Klop.

Nemačkom stručnjaku je ovo četvrto finale Lige šampiona. Prethodno je finale igrao sa Borusijom Dortmund 2013. godine, a sa Liverpulom je do finala dolazio 2018. i 2019. godine.

Sa engleskim klubom 2019. je osvojio titulu prvaka Evrope.

Večeras je na programu revanš meč drugog polufinala izmedju Real Madrida i Mančester sitija. Prvi meč Siti je dobio rezultatom 4:3.

Finale Lige šampiona na programu je 28. maja u Parizu.

(Kurir sport/Beta)